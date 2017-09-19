Sümeyye Erdoğan’ın kızına Aybüke isminin verilmesinin sırrı

Sabah Gazetesi'nden Eda Işık'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torununa doğumundan iki ay önce Batman'da terör saldırısında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin adının verilmesini istediği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun kulağına adını ezanla bizzat okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aybüke öğretmenin ailesine telefonda başsağlığı dilemişti. Erdoğan, Aybüke öğretmenin şehit edilmesinin ardından "Aldığı maaşla orada bir laboratuvar hazırladı. Ama bu yavrumuzu orada katlettiler" demişti.