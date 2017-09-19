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    Sümeyye Erdoğan’ın kızına Aybüke isminin verilmesinin sırrı

    Hürriyet Haber
    19.09.2017 - 07:21 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 07:21

    İşadamı Selçuk Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar ile evli olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, ağustosta bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Bebeğe 'Canan Aybüke ismi verilmişti.

    Sabah Gazetesi'nden Eda Işık'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torununa doğumundan iki ay önce Batman'da terör saldırısında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin adının verilmesini istediği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun kulağına adını ezanla bizzat okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aybüke öğretmenin ailesine telefonda başsağlığı dilemişti. Erdoğan, Aybüke öğretmenin şehit edilmesinin ardından "Aldığı maaşla orada bir laboratuvar hazırladı. Ama bu yavrumuzu orada katlettiler" demişti.

    Etiketler: Sümeyye Erdoğan , Aybüke öğretmen , Batman , Cumhurbaşkanı Erdoğan , Selçuk Bayraktar
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