Sümeyye Erdoğan'a hakaret davası uzlaşmaya gitti

İddiaya göre İstanbul Avcılar’da oturan Mehmet K., geçen yıl Twitter hesabından Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a hakaret içeren mesaj paylaştı.



Şikâyet üzerine hakkında soruşturma başlatılan Mehmet K. suçlamayı kabul etti. Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, eylemin hakaret suçunu oluşturduğunu ve kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğunu, isnat edilen suçun ‘uzlaşma’ kapsamındaki suçlardan olması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine karar verdi.