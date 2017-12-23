Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sümeyye Erdoğan'a hakaret davası uzlaşmaya gitti

    Sümeyye Erdoğan'a hakaret davası uzlaşmaya gitti

    Aziz ÖZEN / İSTANBUL
    23.12.2017 - 22:26 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a, hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Mehmet K.’nin (45) dosyası Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi.

    İddiaya göre İstanbul Avcılar’da oturan Mehmet K., geçen yıl Twitter hesabından Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a hakaret içeren mesaj paylaştı.

    Şikâyet üzerine hakkında soruşturma başlatılan Mehmet K. suçlamayı kabul etti. Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, eylemin hakaret suçunu oluşturduğunu ve kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğunu, isnat edilen suçun ‘uzlaşma’ kapsamındaki suçlardan olması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine karar verdi. 

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri