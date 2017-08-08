Sultani üzümde ihracat yarın başlıyor

Manisa’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümünde hasat dün başlarken, 9 Ağustos’ta da ihracat kapıları açılacak. Türkiye’nin en büyük ihracatı gerçekleştirdiği Rusya’ya gidecek ilk üzümler ise Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünde özenle hazırlanıp paketlenmeye başladı.

Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü başkanlığındaki komisyon tarafından hasat ve ihracat tarihleri belirlenen Manisa’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümünde hasat 7 Ağustos (dün) itibariyle başladı. 9 Ağustos’ta (yarın) ihracatına başlanacak Sultani üzümler ise en büyük pazar olan Rusya’ya gönderilmek üzere özenle hazırlanarak paketlenmeye başladı.

İHRACAT ERKENCİ ÜZÜMLE BAŞLADI

İhracatın erkenci üzüm çeşidiyle başladığını dile getiren Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Akay Ünal, “Kurum olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ihracata başlama tarihlerini belirlemek üzere çalışmalarımızı tamamladık. Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü Komisyon başkanlığında kurumumuzun da içinde bulunduğu heyet tarafından çalışmalarımıza başlıyoruz. Heyet özellikle ihracata giden üzümlerin olgunluğunun yeterince olduğu tarihe denk gelecek şekilde arazi çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar sürecinde aldığımız örnekleri kurum laboratuvarlarında işliyoruz, analizlerini gerçekleştiriyoruz ve ihracat tarihlerini belirliyoruz. İlk başta erkenci üzüm çeşitlerinden Süperior Seedless ile 22 Temmuz’da hasat, 24 Temmuz’da ise ihracata başlamıştık. Asıl ilimizin Manisa’nın ve ülkemizin en önemli çeşitlerinin hasat tarihi de geldi. Sultan çekirdeksiz üzümü için 7 Ağustos tarihinde hasat tarihi 9 Ağustos tarihinde ise ihracat izni verildi. Bunun hemen arkasından da Mevlana üzümü çeşidi gelecek. Ülkemize, ilimize hayırlı olsun” dedi.

EN BÜYÜK PAZAR RUSYA

Yaş üzümde yüzde 80’le en büyük ihracat pazarının Rusya olduğunu dile getiren Ünal, “Komisyona ihracat izni verilmesinin en büyük amaçlarından bir tanesi ülke ismimizin yurt dışı piyasasında özellikle olgunlaşmamış ürünlerin çıkmasına engel olmak için oluşturulan bir komisyon. Hasat 7 Ağustos’ta başladı ama peyderpey devam edecek. İhracatın 9’unda başlaması da soğuk araçlarda saklanabildiği için 2 günlük bir sürede saklanabildiği için hasat tarihi 2 gün önce başlıyor ama asıl kapıların açılıp ihracatın başlama tarihi ise 9 Ağustos’ta başlıyor. Bundan sonra üzüm olduğu sürece, pazar payımız olduğu sürece ihracat bu tarihten sonra devam edecektir. Bizim yaş üzümde ağırlıklı pazarımız Rusya. Büyük bir çoğunluğunu Rusya ve civarındaki ülkelere gönderiyoruz. Kuru üzümdeki ağırlıklı pazarımız ise Avrupa Birliği. Bu ülkelere ihracatımızın yüzde 80’inini gerçekleştiriyoruz hem yaş üzümde hem de kuru üzümde” şeklinde konuştu.