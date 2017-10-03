Sultanahmet’te gizemli kazı

İstanbul Fatih’te Dr. Şevki Bey Caddesi Işıl Sokak köşesinde kalan Basın İlan Kurumu’na ait bina 2011’de güçlendirme gerekçesiyle boşaltıldı. Yaklaşık 360 metrekarelik 235 ada 21 parseldeki binanın bodrum katında tarihi kalıntıların tespiti üzerine güçlendirmeden vazgeçildi. Kalıntılar da koruma grubu 2 olarak belirlendi. Arsanın önemli bir kısmının da tarihi Binbirdirek Sarnıcı’na denk geldiği tespiti yapıldı.

Binanın daha sonra Fatih Belediyesi KUDEB denetiminde yıkımına karar verildi. Yıkılan binanın kalıntılarının üstü galvaniz kaplama ile dışarıdan görülmeyecek şekilde kapatıldı. Bunun kalıntıların zarar görmemesi için yapıldığı açıklandı. Ancak içeride ne olduğu kamuoyuna hiçbir şekilde açıklanmadı. Tıpkı Tarsus’da devam eden gizemli kazı gibi çevre esnafı çeşitli efsaneler ortaya atmaya başladı. Heykellerden tutun paha biçilmez hazinelere kadar pek çok efsane esnafın dilinde dolanmaya başladı. İşin garibi de Arkeoloji Müzesi’ne 500 metre mesafedeki bu alanla ilgili müzenin bilgisi olmamasıydı. Tarihi Yarımada’da her türlü hafriyat çalışmasında müzeye bilgi verme zorunluluğu olmasına rağmen Basın İlan Kurumu, Arkeoloji Müzesi’ni kalıntılarla ilgili bilgilendirmedi. Müze burada kazı çalışması yapmadı. Bunun sebebinin de müzenin çalışması halinde arsanın imara tamamen kapatılması korkusu olduğu belirtiliyor.

YAPILAŞMA İZNİ VERİLMEDİ

Bina 2012’de yıkıldıktan sonra 4 Numaralı Koruma Kurulu yeni binanın avan projesini 2013 yılında onayladı. Yeni projeye göre çatı katıyla birlikte 4 katlı bir bina yapılacaktı. Hatta yeni binanın otel olacağı iddiaları ortaya atıldı. Şikâyetler üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2016 yılında ‘‘Yapının günümüze ulaşmış sosyo-kültürel ve tarihi kimliğini oluşturan mekansal, biçimsel ve yapısal özellikleri ve çevre içindeki özgün konumunun korunmasının esas olduğu hususları göz önüne alınarak öneri mimari uygulama projesinin uygun olmadığına’’ karar verildi. Arsanın yüzde 40’lık bölümüne yapılaşmanın kesinlikle uygulanmaması istendi.

‘KAÇAK KAZI YOK!’

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin önce Arkeoloji Müze Müdürlüğü’ne buradaki kazı çalışmalarını sordu. Müze kazıdan haberi olmadığını, Koruma Kurulu’na ihbarda bulunabileceklerini söyledi. Kurul’a yaptığı başvurudan da şöyle bir cevap geldi: ‘‘Parselde kaçak kazı ve inşai fiziki uygulama olup olmadığı var ise çalışmaların durdurularak konuya ilişkin bilgi ve belgelerin ivedilikle müdürlüğümüze iletilmesi ve dilekçe sahibine bilgi verilmesi...’’ Ardından Basın İlan Kurumu Serhat Şahin’e ‘‘Kurumumuza ait söz konusu parsel üzerinde yapılan incelemede herhangi bir kaçak kazı ve inşai uygulama olmadığı tespit edilmiştir’’ denildi. Ancak kalıntıların ne olduğu açıklanmadı.