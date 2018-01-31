Sultanahmet saldırısına 3 ağırlaştırılmış müebbet

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş’i ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘Canlı bomba Nabıl Fadlı’nın terör amaçlı tasarlayarak 12 kişi öldürmesine yardım’, ‘16 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmeye yardım’, ‘Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 329’ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Abdulrahman Faiz Rashıd Rashıd’i ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Rashıd, yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. 18 kişi delil yetersizliğinden beraat etti.