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    Sultanahmet saldırısına 3 ağırlaştırılmış müebbet

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    31.01.2018 - 22:27 | Son Güncelleme:

    SULTANAHMET Meydanı’nda 12 Ocak 2016’da meydana gelen 12 Alman vatandaşının hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısına ilişkin davada 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 329’ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Atala El Hasan, Abdulrahman Faaiz Rashıd Rashıd, Fevzi Muhammed Ali, Halil Derviş ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

    Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş’i ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘Canlı bomba Nabıl Fadlı’nın terör amaçlı tasarlayarak 12 kişi öldürmesine yardım’, ‘16 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmeye yardım’, ‘Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 329’ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Abdulrahman Faiz Rashıd Rashıd’i ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Rashıd, yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. 18 kişi delil yetersizliğinden beraat etti. 

    Etiketler: gazetehaberleri , sultanahmet , saldırı , son dakika
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