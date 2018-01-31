Sultanahmet bombacılarına ceza yağdı

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Atala El Hasan, Abdulrahman Faaiz Rashıd Rashıd, Fevzi Muhammed Ali, Halil Derviş ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

'BERAATLERİNİ İSTEDİLER'

Son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş’i “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “Canlı bomba Nabıl Fadlı’nın terör amaçlı tasarlayarak 12 kişi öldürmeye yardım, 16 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmeye yardım”, “Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 329’ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, üç sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

BİR TAHLİYE

Abdulrahman Faiz Rashıd Rashıd’i “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Rashıd, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

18 BERAAT

18 kişi hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı veren mahkeme heyeti, firari 4 sanığın dosyalarının ayrılarak yargılamalarına ayrılan dosya üzerinden devam edilmesine karar verdi.