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    Sultanahmet bombacılarına ceza yağdı

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    31.01.2018 - 14:44 | Son Güncelleme:

    Sultanahmet Meydanı Dikilitaş önünde 12 Ocak 2016’da meydana gelen 12 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı canlı bomba eylemine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 329’ar yıl hapis cezası verildi. 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen bir sanık ise yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

    Sultanahmet bombacılarına ceza yağdı

    İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Atala El Hasan, Abdulrahman Faaiz Rashıd Rashıd, Fevzi Muhammed Ali, Halil Derviş ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

    'BERAATLERİNİ İSTEDİLER'

    Son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

    Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş’i “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “Canlı bomba Nabıl Fadlı’nın terör amaçlı tasarlayarak 12 kişi öldürmeye yardım, 16 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmeye yardım”, “Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 329’ar yıl hapis cezasına çarptırdı.  Mahkeme heyeti, üç sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.    

    BİR TAHLİYE

    Abdulrahman Faiz Rashıd Rashıd’i “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Rashıd, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

    18 BERAAT

    18 kişi hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı veren mahkeme heyeti, firari 4 sanığın dosyalarının ayrılarak yargılamalarına ayrılan dosya üzerinden devam edilmesine karar verdi. 

     

    Etiketler: Sultanahmet , bomba , Mahkeme , Ceza , son dakika
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