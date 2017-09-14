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    Sultan öğretmenden kötü haber

    DHA
    14.09.2017 - 15:23 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 15:23

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Sultan Esra Soylu, servis midibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

    Anadolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Soylu'ya, Çiğli'den Konak yönüne giden Ramazan K'nin kullandığı 35 S 71005 plakalı servis midibüsü çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Soylu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

    Soylu'nun cenazesi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    İki çocuk sahibi olduğu öğrenilen Sultan Esra Soylu'nun Büyük Çiğli Anadolu Lisesinde görev yaptığı, 15 yıllık Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olduğu belirtildi.

    Etiketler: Sultan Esra Soylu , trafik kazası , izmir
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