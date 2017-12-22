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    Sultan Kayhan 10. sıradan aday oldu

    İHA
    22.12.2017 - 13:20 | Son Güncelleme:

    İsveç’te iktidardaki Sosyal Demokrat İşçi Partisi, Eylül 2018’de yapılacak genel seçimlerde, 29 yaşındaki Sultan Kayhan’ı Stockholm kentinde 10’uncu sıradan yeniden milletvekili adayı gösterdi.

    PARTİNİN Stockholm’de düzenlenen seçim kurultayında delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu alan Sultan Kayhan, 2014 genel seçimlerinde 12. sıradan milletvekili adayı gösterilmiş, ancak seçilemeyince yedek sırada yer almıştı. Adaylığıyla ilgili açıklama yapan Kayhan, seçilme şansı yüksek bir sıradan milletvekili adayı gösterildiği için mutlu olduğunu söyledi. Kendisini destekleyen delegelere teşekkür eden Sultan Kayhan, şunları söyledi:
    “2010 yılında Sosyal Demokrat Partisinde siyasete başladım. İlk başta Stockholm Belediyesinde görev aldım. 2014 genel seçimlerinde aday oldum. Seçimlerden sonra hemen milletvekili olarak parlamentoya giremedim ancak yedek milletvekili sırasındaydım. Geçen mart ayında bir milletvekilinin başka bir göreve geçmesi üzerine onun yerine mecliste milletvekili olarak göreve başladım. Dokuz ay sonraki yapılacak seçimlerde ise partim beni Stockholm’den 10. sırada milletvekili adayı gösterdi.”

    ‘BİZ DE YAPABİLİRİZ’
    “İlk önce Adalet Komisyonunda yer aldım. Bu görevim terörizm ve gençlerin işlediği suçlarla ilgiliydi. İkinci olarak da Sosyal Komisyonda yer aldım. Orada da sağlık üzerine görev yaptım. Komisyon dışında da refah sistemiyle ilgili çalışmalarım oldu. Kadın-erkek eşitliği üzerine çalıştım. Eğer gelecek seçimde tekrar milletvekili seçilirsem, tekrar refah sistemi üzerine çalışma yapmak istiyorum. 1960’lı yılların sonunda babam Konya’nın Kulu ilçesinden İsveç’e yerleşmiş. Annem de Isparta’dan gelmiş ve babamla evlenmiş. İlk Kululu ilk kadın milletvekili olarak da parlamentoda görev yapıyorum. Stockholm’de doğdum ama her yıl Türkiye’ye tatil için gidiyorum. Bu yaz da Kulu’yu ziyaret etmeyi düşünüyorum. Burada Türkiye’den gelen ya da göçmen kökenli kadınların da beni örnek alıp, ‘Biz de yapabiliriz, daha iyi yapabiliriz’ şeklinde düşünmelerini isterim.”

    KULU’DAN ÜÇ ADAY
    Sultan Kayhan ile birlikte İsveç’te milletvekili adayı olan Kululu sayısı üç oldu. Geçen ay Liberal Merkez Partisi tarafından Göteborg kentinden birinci sıradan Mikail Yüksel (35) milletvekili adayı gösterilirken, aynı partiden Linköping kenti Çevre ve Enerjiden Sorumlu Belediye Başkanı Muharrem Demirok (42) da Östergötland bölgesi ikinci sıra milletvekili adayı gösterildi.

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