Süleymaniye ‘Hayır’ cephesi

Erbil’in aksine Süleymaniye’deki cadde ve meydanlarda bağımsızlık referandumuna ilişkin tek bir afişe bile rastlamıyorum. Başkent Erbil’de her yerde asılı olan Mesut Barzani afişlerinin yerini ise Süleymaniye’de KYB lideri Celal Talabani’nin fotoğrafları alıyor. KYB ve Goran (Değişim) Hareketi tarafından ortak yönetilen Süleymaniye’de halkın büyük çoğunluğu özellikle ekonomik sebeplerden dolayı referanduma karşı çıkıyor.

BOYKOTÇU DA VAR

“Başkente muhalif olanların merkezi” olarak bilinen Süleymaniye’de, kentin en eski meydanı olan Sara Meydanı’nda Süleymaniyeli Kürtlerle konuştuğumda, şaşırtıcı derecede sert bir muhalefetle karşı karşıya kalıyorum. Hemen hemen herkes ya ‘Hayır’ oyu vereceğini ya da referandumu boykot edeceğini söylüyor.

Tıbbi mikroboloji mezunu Tavga Abbas (24), üniversiteden mezun olduğundan beri işsiz olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Şu andaki ortam referandum yapılmasına uygun değil. Ülkede ekonomik kriz var, Irak’tan bütçe gelmiyor. Gençler arasında işsizlik çok fazla ve işsiz gençlere yönelik hiçbir proje yok.”

MGK’YI BEKLEYEN TEYZE

Konuştuğum Süleymaniyeliler içerisinde en şaşırtıcı yorumu yapansa kızıyla birlikte çarşıya gelen 64 yaşındaki Pekşen Abdullah Abdurrahman oluyor. Kendisine “Referandumda ‘Evet’ oyu mu vereceksiniz ‘Hayır’ mı” diye sorduğumda bir Ortadoğu uzmanı edasıyla yanıt veriyor: “22’sinde Türkiye’de önemli bir toplantı var, güvenlik toplantısı. O toplantıdan çıkan kararlara göre sandıkta oy kullanacağım!”

‘YASAL BOYUTU YOK’

Goran Hareketi milletvekili olarak meclise giren ve 2015’teki siyasi krizden sonra başkent Erbil’e girişi yasaklanan IKBY Parlamentosu Başkanı Yosif Muhammed Sadık ise “Şu ana kadar referandumla ilgili parlamentodan hiçbir yasal karar çıkmadı, dolayısıyla bu referandumun hiçbir yasal boyutu yok” diyor.