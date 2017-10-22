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    Süleymani Kürtleri ‘Dağa dönersiniz’ diye uyarmış

    Hürriyet Haber
    22.10.2017 - 01:41 | Son Güncelleme:

    IRAK ordusunun, Kerkük kentini geri aldığı operasyonda yakın zaman önce ölen Kürt lider Celal Talabani’nin kurucusu olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) bağlı peşmergelerin direniş göstermeden çekilmesi tartışmalara yol açmıştı.

    KYB yetkililerinin İran’la anlaştığı iddiaları ortaya atılmıştı. İngiliz haber ajansı Reuters, bu iddiayı destekleyecek bir haber yaptı. Buna göre İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Irak’ın Kerkük’ü ele geçirmesinden bir gün önce Süleymaniye’de KYB yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmeye katılan bir KYB yetkilisi, Süleymani’nin kendilerini uyardığını anlattı. Bu yetkiliye göre, Süleymani, KYB’lilere “Kerkük’ten çekilin yoksa Tahran’ı müttefikiniz olarak kaybedersiniz” dedi. Irak Başbakanı İbadi’nin isterse Kerkük’ten de ötesine geçebileceğini ifade eden Süleymani, “İbadi tüm bölgesel güçlerin ve Batı’nın desteğine sahip. İsterse hiçbir şey onu, sizi dağlara geri göndermekten alıkoyamaz” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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