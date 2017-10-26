Süleyman Soylu: Bize bırakılan yaylalarımızı gelecek nesillere bırakamamanın ızdırabı içindeyiz

Trabzon’un fethinin 556. yıldönümü kutlamaları sebebiyle 26-29 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenen 9. Trabzon Günleri etkinlikleri açılış programı gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelli Karma Mehteran Takımının da sahne aldığı program Fethin canlandırılması ve halk oyunları ile devam etti. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ücretsiz lahana çorbası ikramı yapılacak olan programda Trabzon’a özgü yöresel lezzetler yer aldı.

Açılış programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, çeşitli Trabzon dernekleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

“ÜÇ GÜN BOYUNCA LAHANA YEMEYE DAVET EDİYORUZ”

Vatandaşlara lahana çorbası dağıtan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bugün bu etkinlikler alanında hemşerilerimizle birlikte bir lahana ikramımız olacak. Herkesi, tüm hemşerileri, dostları üç gün boyunca lahana yemeye davet ediyoruz. Burada gelenek haline gelen hemşerilerin buluşmak mekanı olarak tercih edilen Yenikapı, üç gün boyunca hemşerileri burada coşturuyor, eğlendiriyor, etkinlikler yapıyor. Yöresel yemekleri dostlarla beraber tadıyor. Buraya sadece Trabzonlular değil diğer hemşeriler burada yaşayan dostlar da geliyor. Bundan üç, dört hafta öncesinden beri Siirtler, Sivaslılar, Ordulular günlerini burada gördük. Herkes bu alana ilgi duyuyor” dedi.

“BİZE BIRAKILAN YAYLALARIMIZI GELECEK NESİLLERE BIRAKAMAMANIN HÜZNÜ VE IZDIRABI İÇİNDEYİZ”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı konuşmada, "Şehrimizi doğası bir cennet doğasıdır. Şehrimizin doğasına zarar verdik mi? Evet, verdik. Ben Trabzon milletvekiliyim. Kolay kolay bu risklere girilmez. Buradaki hemşerilerimiz yazın yaylalara gidiyorlar. Bize bırakılan yaylalarımızı maalesef gelecek nesillere bırakamamanın hüznü ve ızdırabı içindeyiz.

Çok net söylüyorum. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Arkadaşlarımızla birlikte karar verdik. İfade etmek istiyorum ki epey zamandan beri yaylalarımızdaki bu kaçak yapılaşmayı ortadan kaldırabilmek için her türlü riski alan ama gelecek nesillerimize güzel bir doğa bırakabilecek bir anlayışı gerçekleştirmek için her şeyi yapıyoruz” dedi.

Atılan adımlardan bahseden Bakan Soylu, “'Uzungöl'ün bugünkü halinden memnun musunuz?' diyenlere biz 'memnunuz' diyemiyoruz. Hep beraber aynı derdi yaşıyoruz. İki,üç yıldır adımlar atıldı. Bütün bunlar yapılırken özellikle İstanbul'daki dostlarıma söylüyorum, Trabzon'un yaylalarına 300 metrekarelik, 3 katlı, dört katlı evler yapmak durumunda değiliz. Bize biraz müsaade edin. Planlamamızı iyi yapalım. Buralar geçmişte olduğu gibi gelecekteki en önemli güzelliklerimiz. Burayı doğanın, tabiatın, güzelliğin bütün dünyaya açılan bir penceresi haline getirmek için çaba sarf ediyoruz” dedi.

"ÇOCUKLARIMA BIRAKABİLECEĞİM EN BÜYÜK MİRAS, TRABZON MİLLETVEKİLLİĞİDİR"

Bakan Soylu konuşmasının devamında, “Siyasetin içinde Allah bize siyasetin içinde de hayatın içinde de birçok sınav verdi. Siyasetin içinde birçok noktada bulundum. İlçe başkanlığı yaptım. İl başkanlığı yaptım. Genel başkanlık yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımız beni çekti aldı, genel başkan yardımcılığı yaptım. Ar-ge başkanlığı yaptım. Teşkilat başkanlığı yaptım. Çalışma Bakanlığı yaptım. Allah nasip etti şimdi İçişleri Bakanlığı yapmaya çalışıyoruz. Benim çocuklarıma bırakabileceğim en büyük miras, Allah şahittir ki Trabzon milletvekilliğidir. Bu benim bırakabileceğim en büyük mirastır. Bundan gurur duyuyorum” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasının ardından Yenikapı etkinlik alanında açılan stantları gezdi.