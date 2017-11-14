Süleyman Amca’dan kötü haber

Türkiye’den Kore’ye 1950 yılında giden askerler arasında olan ve küçük bir kız çocuğuna savaş sırasında hem anne hem baba olan Süleyman Amca’nın hikayesi filmi izleyen herkesi kendisine hayran bıraktı. İyiliğiyle ve küçücük bir kız çocuğu için kendi hayatından bile vazgeçtiği hayat hikayesiyle tüm Türkiye’nin sevgisini kazanan Süleyman Amca, Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor.
Doktorların her şeye hazırlıklı olun dediğini gözyaşları içinde anlatan “Ayla” filminin yapımcısı Mustafa Uslu “Süleyman amca’nın ekim ayında tüm tahlillerini yaptırdık ve bacağında bir çıban gibi bir kitle vardı temizlendi ve tedavisi olup taburcu oldu. Sonrasında galaya katıldı ve galanın bitiminde kulağıma eğilerek ‘Evlat benden bu kadar. Sen benim dileğimi gerçekleştirdin ben de Ayla’ya verdiğim sözü tuttum’ dedi. Ne demek istediğini anlamadım ama sonrasında kendini bıraktı. Doktorları da belirli bir rahatsızlığı olmadığını söyledi ama yaşama tutunmayı bıraktığını söylediler.Ne olur Tüm Türkiye dua etsin çünkü Süleyman amca’da eşi Nimet hanım’da bence bu toprağa düşmüş melekler. Emekli maaşıyla sokak hayvanlarına bile bakmış karıncayı bile incitmemiş insanlar. Benim tek isteğim insanların onu ne kadar sevdiğini görebilmesi bilmesi. Biz anlattık. Ağrıdan gencecik insanlar geliyor görmek, elini öpmek için. Şuanda makinaya bağlı ve hepimiz çok kötüyüz. Tüm duamız Süleyman amca için ve iyi olup en azından ne kadar sevildiğini değer gördüğünü bilmesini istiyorum” dedi.
Birleşmiş Milletler’in yardım çağrısıyla Türkiye, Kore’ye 17 Ekim 1950’de General Tahsin Yazıcı komutasında 5090 kişilik bir tugaydaki askerlerden biri olan Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin hayat hikayesi geçtiğimiz günlerde “Ayla” filmiyle beyaz perdeye taşınmıştı. Gerçek hayat hikayesinden hazırlanan filmde annesi-babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğunu ölümden kurtaran ve çocuğa 15 ay boyunca kendi çocuğu gibi bakan Süleyman Dilbirliği, Türkiye’e dönmek zorunda kalıp bir daha Ayla’dan haber alamamış ve yıllar sonra Ayla adını verdiği kızı 60 sene sonra görmüştü.
Süleyman Dilbirliği, galaya tekerlekli sandalyeyle gelmiş, manevi kızı Kim Eunja da gece boyunca Dilbirliği’nin yanından ayrılmamıştı.
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