Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi haberleri

İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, 25 Ocak Perşembe gününün merak edilen konusu oldu. Mega kentin bazı bölgelerinde meydana gelen arızalar sebebiyle su kesintisi yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da sular ne zaman gelecek konusunun detaylarını öğrenmek için araştırmalarına başladı. Peki, İSKİ'nin su kesintisi bilgilerine göre İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, Sarıyer, Sultangazi ve diğer semtler hakkında bazı bilgiler

Su kesintisi, İstanbul'un bazı semtlerinde ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu hakkıda İSKİ'den alınan bilgiler ve kesintiye dair detaylar Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Zeytinlik Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.1.2018 - 02:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Kocatepe Mah,Cevatpasa Mah Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 25.1.2018 - 10:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Soğuksu Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.1.2018 - 08:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Eyüp Merkez Mah,Düğmeciler Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.1.2018 - 09:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Yeşilpınar Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 25.1.2018 - 10:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Karagümrük Mah,Hırka-İ Şerif Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.1.2018 - 10:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Karadeniz Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 25.1.2018 - 10:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Abdurrahman Nafiz Gürman Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.1.2018 - 08:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Yalı Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.1.2018 - 11:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Tarabya Mah,Rumeli Kavağı Mah,Ptt Evleri Mah,Yeni Mah,İstinye Mah,Çayırbaşı Mah,Yeniköy Mah,Ferahevler Mah,Cumhuriyet Mah,Büyükdere Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Merkez Mah,Maden Mah,Kireçburnu Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.1.2018 - 08:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.1.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Gazi Mah,Yunus Emre Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.1.2018 - 08:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Yunus Emre Mah,Zübeyde Hanım Mah,Sultançiftliği Mah,Cumhuriyet Mah,50Yıl Mah,Gazi Mah,Esentepe Mah Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 25.1.2018 - 10:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.1.2018 - 09:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.