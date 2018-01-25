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    Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi haberleri

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 11:28 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, 25 Ocak Perşembe gününün merak edilen konusu oldu. Mega kentin bazı bölgelerinde meydana gelen arızalar sebebiyle su kesintisi yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da sular ne zaman gelecek konusunun detaylarını öğrenmek için araştırmalarına başladı. Peki, İSKİ'nin su kesintisi bilgilerine göre İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, Sarıyer, Sultangazi ve diğer semtler hakkında bazı bilgiler

    Su kesintisi, İstanbul'un bazı semtlerinde ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu hakkıda İSKİ'den alınan bilgiler ve kesintiye dair detaylar

    Arıza Kesinti
    İlçe:Bakırköy
    Etkilenen Mahalleler:Zeytinlik Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:25.1.2018 - 02:28
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Bayrampaşa
    Etkilenen Mahalleler:Yıldırım Mah,Kocatepe Mah,Cevatpasa Mah
    Açıklama:İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
    Başlama Tarihi:25.1.2018 - 10:44
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Beykoz
    Etkilenen Mahalleler:Soğuksu Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:25.1.2018 - 08:23
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Eyüpsultan
    Etkilenen Mahalleler:Eyüp Merkez Mah,Düğmeciler Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:25.1.2018 - 09:34
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Eyüpsultan
    Etkilenen Mahalleler:Yeşilpınar Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah
    Açıklama:İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
    Başlama Tarihi:25.1.2018 - 10:44
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Fatih
    Etkilenen Mahalleler:Karagümrük Mah,Hırka-İ Şerif Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:25.1.2018 - 10:23
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:G.O.Paşa
    Etkilenen Mahalleler:Karadeniz Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah
    Açıklama:İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
    Başlama Tarihi:25.1.2018 - 10:44
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Güngören
    Etkilenen Mahalleler:Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:25.1.2018 - 08:17
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Maltepe
    Etkilenen Mahalleler:Yalı Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:25.1.2018 - 11:01
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Sarıyer
    Etkilenen Mahalleler:Tarabya Mah,Rumeli Kavağı Mah,Ptt Evleri Mah,Yeni Mah,İstinye Mah,Çayırbaşı Mah,Yeniköy Mah,Ferahevler Mah,Cumhuriyet Mah,Büyükdere Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Merkez Mah,Maden Mah,Kireçburnu Mah
    Açıklama:İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:25.1.2018 - 08:39
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.1.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Sultangazi
    Etkilenen Mahalleler:Gazi Mah,Yunus Emre Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:25.1.2018 - 08:38
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Sultangazi
    Etkilenen Mahalleler:Uğur Mumcu Mah,Yunus Emre Mah,Zübeyde Hanım Mah,Sultançiftliği Mah,Cumhuriyet Mah,50Yıl Mah,Gazi Mah,Esentepe Mah
    Açıklama:İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
    Başlama Tarihi:25.1.2018 - 10:44
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Üsküdar
    Etkilenen Mahalleler:Mimar Sinan Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:25.1.2018 - 09:55
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Etiketler: son dakika
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