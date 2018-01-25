Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi haberleri

Su kesintisi, İstanbul'un bazı semtlerinde ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu hakkıda İSKİ'den alınan bilgiler ve kesintiye dair detaylar
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zeytinlik Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.1.2018 - 02:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yıldırım Mah,Kocatepe Mah,Cevatpasa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
|Başlama Tarihi
|:
|25.1.2018 - 10:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Soğuksu Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.1.2018 - 08:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Eyüp Merkez Mah,Düğmeciler Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.1.2018 - 09:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilpınar Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
|Başlama Tarihi
|:
|25.1.2018 - 10:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karagümrük Mah,Hırka-İ Şerif Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.1.2018 - 10:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karadeniz Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
|Başlama Tarihi
|:
|25.1.2018 - 10:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Güngören
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.1.2018 - 08:17
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yalı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.1.2018 - 11:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tarabya Mah,Rumeli Kavağı Mah,Ptt Evleri Mah,Yeni Mah,İstinye Mah,Çayırbaşı Mah,Yeniköy Mah,Ferahevler Mah,Cumhuriyet Mah,Büyükdere Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Merkez Mah,Maden Mah,Kireçburnu Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.1.2018 - 08:39
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.1.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gazi Mah,Yunus Emre Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.1.2018 - 08:38
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Uğur Mumcu Mah,Yunus Emre Mah,Zübeyde Hanım Mah,Sultançiftliği Mah,Cumhuriyet Mah,50Yıl Mah,Gazi Mah,Esentepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
|Başlama Tarihi
|:
|25.1.2018 - 10:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Sinan Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|25.1.2018 - 09:55
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.1.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.