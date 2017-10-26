Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı

Sular ne zaman gelecek sorusu, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Arnavutköy, Avcılar, Esenler, Ümraniye gibi semtlerde oturan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İSKİ'nin su kesintisi için yapmış olduğu açıklamayı merak eden mega kentliler, sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aradı. İşte, ilçe ilçe sular ne zaman sorusunun cevabı

Sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yanıtlandı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde oluşan arıza nedeniyle merak konusu olan su kesintisi, İSKİ tarafından açıklığa kavuşturuldu. Suların geleceği saatleri açıklayan İSKİ, vatandaşların sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt verdi. İşte, sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı SULAR NE ZAMAN GELECEK? İşte, İSKİ'nin yaptığı su kesintisi açıklaması Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Nenehatun Mah,Sazlıbosna Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Mavigöl Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Taşoluk Mah,İmrahor Mah,İslambey Mah,Çilingir Mah,Yavuz Selim Mah,Yunus Emre Mah,Atatürk Mah,Bolluca Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Adnan Menderes Mah,Anadolu Mah,Fatih Mah,Karlıbayır Mah,Mfevzi Çakmak Mah,Hicret Mah,Hacımaşlı Mah,Haraççı Mah Açıklama : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 26.10.2017 - 12:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemalpaşa Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 26.10.2017 - 11:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 26.10.2017 - 10:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.10.2017 - 13:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Havaalanı Mah,Birlik Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.10.2017 - 12:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüp Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.10.2017 - 10:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.10.2017 - 00:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Eyüp Sultan Mah Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.10.2017 - 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Piri Mehmet Paşa Mah Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.10.2017 - 09:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Yeşiltepe Mah Açıklama : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 26.10.2017 - 12:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah,Esenşehir Mah,Esenkent Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.10.2017 - 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.10.2017 - 11:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.10.2017 - 12:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.