Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı

Sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yanıtlandı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde oluşan arıza nedeniyle merak konusu olan su kesintisi, İSKİ tarafından açıklığa kavuşturuldu. Suların geleceği saatleri açıklayan İSKİ, vatandaşların sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt verdi. İşte, sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İşte, İSKİ'nin yaptığı su kesintisi açıklaması
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Nenehatun Mah,Sazlıbosna Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Mavigöl Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Taşoluk Mah,İmrahor Mah,İslambey Mah,Çilingir Mah,Yavuz Selim Mah,Yunus Emre Mah,Atatürk Mah,Bolluca Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Adnan Menderes Mah,Anadolu Mah,Fatih Mah,Karlıbayır Mah,Mfevzi Çakmak Mah,Hicret Mah,Hacımaşlı Mah,Haraççı Mah
|Açıklama
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|26.10.2017 - 12:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Avcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mustafa Kemalpaşa Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|26.10.2017 - 11:59
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hürriyet Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Deplase Çalışması
|Başlama Tarihi
|:
|26.10.2017 - 10:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeni Mahalle
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.10.2017 - 13:10
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Havaalanı Mah,Birlik Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.10.2017 - 12:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüp
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çırçır Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.10.2017 - 10:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cevizli Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.10.2017 - 00:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Eyüp Sultan Mah
|Açıklama
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.10.2017 - 09:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Piri Mehmet Paşa Mah
|Açıklama
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.10.2017 - 09:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Zeytinburnu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşiltepe Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Yenilemesi
|Başlama Tarihi
|:
|26.10.2017 - 12:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Necip Fazıl Mah,Esenşehir Mah,Esenkent Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.10.2017 - 09:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Güzeltepe Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.10.2017 - 11:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yavuz Türk Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.10.2017 - 12:08
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.