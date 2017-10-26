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    Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 13:35 | Son Güncelleme:

    Sular ne zaman gelecek sorusu, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Arnavutköy, Avcılar, Esenler, Ümraniye gibi semtlerde oturan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İSKİ'nin su kesintisi için yapmış olduğu açıklamayı merak eden mega kentliler, sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aradı. İşte, ilçe ilçe sular ne zaman sorusunun cevabı

    Sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yanıtlandı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde oluşan arıza nedeniyle merak konusu olan su kesintisi, İSKİ tarafından açıklığa kavuşturuldu. Suların geleceği saatleri açıklayan İSKİ, vatandaşların sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt verdi. İşte, sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı

    SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    İşte, İSKİ'nin yaptığı su kesintisi açıklaması

    Arıza Kesinti
    İlçe:Arnavutköy
    Etkilenen Mahalleler:Nenehatun Mah,Sazlıbosna Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Mavigöl Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Taşoluk Mah,İmrahor Mah,İslambey Mah,Çilingir Mah,Yavuz Selim Mah,Yunus Emre Mah,Atatürk Mah,Bolluca Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Adnan Menderes Mah,Anadolu Mah,Fatih Mah,Karlıbayır Mah,Mfevzi Çakmak Mah,Hicret Mah,Hacımaşlı Mah,Haraççı Mah
    Açıklama:Basınç Düşüklüğü
    Başlama Tarihi:26.10.2017 - 12:40
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Avcılar
    Etkilenen Mahalleler:Mustafa Kemalpaşa Mah
    Açıklama:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
    Başlama Tarihi:26.10.2017 - 11:59
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Bağcılar
    Etkilenen Mahalleler:Hürriyet Mah
    Açıklama:Şebeke Hattı Deplase Çalışması
    Başlama Tarihi:26.10.2017 - 10:15
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Beykoz
    Etkilenen Mahalleler:Yeni Mahalle
    Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi:26.10.2017 - 13:10
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Esenler
    Etkilenen Mahalleler:Havaalanı Mah,Birlik Mah
    Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi:26.10.2017 - 12:44
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Eyüp
    Etkilenen Mahalleler:Çırçır Mah
    Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi:26.10.2017 - 10:54
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Kartal
    Etkilenen Mahalleler:Cevizli Mah
    Açıklama:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi:26.10.2017 - 00:57
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Sancaktepe
    Etkilenen Mahalleler:Eyüp Sultan Mah
    Açıklama:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi:26.10.2017 - 09:49
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Silivri
    Etkilenen Mahalleler:Piri Mehmet Paşa Mah
    Açıklama:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi:26.10.2017 - 09:26
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Zeytinburnu
    Etkilenen Mahalleler:Yeşiltepe Mah
    Açıklama:Şebeke Hattı Yenilemesi
    Başlama Tarihi:26.10.2017 - 12:35
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Ümraniye
    Etkilenen Mahalleler:Necip Fazıl Mah,Esenşehir Mah,Esenkent Mah
    Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi:26.10.2017 - 09:49
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Üsküdar
    Etkilenen Mahalleler:Güzeltepe Mah
    Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi:26.10.2017 - 11:32
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Üsküdar
    Etkilenen Mahalleler:Yavuz Türk Mah
    Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi:26.10.2017 - 12:08
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Etiketler: su kesintisi istanbul
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