Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sular ne zaman gelecek? Bakırköy, Küçükçekmece ve Avcılar'da su kesintisi!

    Sular ne zaman gelecek? Bakırköy, Küçükçekmece ve Avcılar'da su kesintisi!

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 18:51 | Son Güncelleme:

    Sular ne zaman gelecek sorusu Bakırköy, Küçükçekmece ve Avcılar'da yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. İSKİ tarafından bu ilçelerde yaşayan vatandaşlara 20 saatlik su kesintisi uyarısı verildi. İşte, su kesintisinin yaşanacağı ilçeler.

    İSKİ, Bakırköy, Küçükçekmece ve Avcılar'da bazı mahallelere 20 saat su verilemeyeceğini açıkladı.

    İSKİ'den yapılan açıklamada, "Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi inşaat, elektrik ve mekanik sistemleri yapım işi kapsamında Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması yapılacaktır. Bu çalışma nedeniyle yarın saat 10:00 ile 1 Şubat Perşembe günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

    Su verilemeyecek mahalleler ise şöyle belirtildi:

    Küçükçekmece : Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih Mahalleleri.

    Bakırköy : Florya, Şenlikköy ve Basınköy Mahalleleri.

    Avcılar : Gümüşpala Mahallesi.

    Etiketler: su kesintisi , sular ne zaman gelecek , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri