Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sular ne zaman gelecek? Fatih ve Zeytinburnu su kesintisi bilgileri

    Sular ne zaman gelecek? Fatih ve Zeytinburnu su kesintisi bilgileri

    Hürriyet Haber
    15.01.2018 - 16:47 | Son Güncelleme:

    Su kesintisi nedeniyle internet üzerinden araştırmalarına başlayan vatandaşlar, sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle uzun süreli onarım başlayacak. Fatih ve Zeytinburnu ilçeleri su kesintisinden en çok etkilenen ilçeler olacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, merakla araştırılan su kesintisi hakkında tarih saat bilgisi

    Sular ne zaman gelecek sorusu merakla araştırılmaya devam ediyor. Meydana gelen isale arızası nedeniyle İstanbul'un bazı semtlerinde gerçekleşecek olan su kesintisi, vatandaşlar tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

    SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle, 15 Ocak Pazartesi 16:30 ila 16 Ocak Salı 12:30 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyeceği öngörülmektedir.

     

    Arıza Kesinti
    İlçe:Arnavutköy
    Etkilenen Mahalleler:Atatürk Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:15.1.2018 - 16:27
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Beşiktaş
    Etkilenen Mahalleler:Yıldız Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:15.1.2018 - 16:11
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2018 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Fatih
    Etkilenen Mahalleler:Seyyid Ömer Mah,Sarac İshak Mah,Sururi Mah,Sultan Ahmet Mah,Mimar Kemalettin Mah,Mimar Hayrettin Mah,Rüstempaşa Mah,Nişanca Mah,Yedikule Mah,Topkapı Mah,Şehsuvar Bey Mah,Şehremini Mah,Silivrikapı Mah,Sümbül Efendi Mah,Tayahatun Mah,Tahtakale Mah,Muhsinehatun Mah,Demirtaş Mah,Emin Sinan Mah,Hobyar Mah,Cankurtaran Mah,Aksaray Mah,Alemdar Mah,Binbirdirek Mah,Hoca Paşa Mah,Mesihpaşa Mah,Molla Fenari Mah,Molla Gürani Mah,Mercan Mah,Kocamustafapaşa Mah,Katip Kasım Mah,Küçük Ayasofya Mah
    Açıklama:İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:15.1.2018 - 15:12
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Fatih
    Etkilenen Mahalleler:Ayvansaray Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:15.1.2018 - 15:34
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Maltepe
    Etkilenen Mahalleler:Büyükbakkalköy Mah
    Açıklama:İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezindeki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:15.1.2018 - 15:34
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Sancaktepe
    Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah,Veysel Karani Mah,Akpınar Mah,Eyüp Sultan Mah
    Açıklama:İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezindeki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:15.1.2018 - 15:34
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Sultangazi
    Etkilenen Mahalleler:Cebeci Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:15.1.2018 - 16:17
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2018 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Zeytinburnu
    Etkilenen Mahalleler:Telsiz Mah,Sümer Mah,Seyit Nizam Mah,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Veliefendi Mah,Nuripaşa Mah,Gökalp Mah,Cırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Merkez Efendi Mah,Maltepe Mah,Kazlıçeşme Mah
    Açıklama:İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:15.1.2018 - 15:12
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Etiketler: sular ne zaman gelecek istanbul , su kesintisi zeytinburnu , su kesintisi fatih
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri