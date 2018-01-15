Sular ne zaman gelecek? Fatih ve Zeytinburnu su kesintisi bilgileri

Sular ne zaman gelecek sorusu merakla araştırılmaya devam ediyor. Meydana gelen isale arızası nedeniyle İstanbul'un bazı semtlerinde gerçekleşecek olan su kesintisi, vatandaşlar tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, su kesintisi hakkında detaylı bilgiler
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle, 15 Ocak Pazartesi 16:30 ila 16 Ocak Salı 12:30 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyeceği öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Atatürk Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|15.1.2018 - 16:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yıldız Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|15.1.2018 - 16:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2018 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Seyyid Ömer Mah,Sarac İshak Mah,Sururi Mah,Sultan Ahmet Mah,Mimar Kemalettin Mah,Mimar Hayrettin Mah,Rüstempaşa Mah,Nişanca Mah,Yedikule Mah,Topkapı Mah,Şehsuvar Bey Mah,Şehremini Mah,Silivrikapı Mah,Sümbül Efendi Mah,Tayahatun Mah,Tahtakale Mah,Muhsinehatun Mah,Demirtaş Mah,Emin Sinan Mah,Hobyar Mah,Cankurtaran Mah,Aksaray Mah,Alemdar Mah,Binbirdirek Mah,Hoca Paşa Mah,Mesihpaşa Mah,Molla Fenari Mah,Molla Gürani Mah,Mercan Mah,Kocamustafapaşa Mah,Katip Kasım Mah,Küçük Ayasofya Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|15.1.2018 - 15:12
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ayvansaray Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|15.1.2018 - 15:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Büyükbakkalköy Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezindeki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|15.1.2018 - 15:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah,Veysel Karani Mah,Akpınar Mah,Eyüp Sultan Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezindeki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|15.1.2018 - 15:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cebeci Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|15.1.2018 - 16:17
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2018 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Zeytinburnu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Telsiz Mah,Sümer Mah,Seyit Nizam Mah,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Veliefendi Mah,Nuripaşa Mah,Gökalp Mah,Cırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Merkez Efendi Mah,Maltepe Mah,Kazlıçeşme Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|15.1.2018 - 15:12
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|