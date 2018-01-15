Sular ne zaman gelecek? Fatih ve Zeytinburnu su kesintisi bilgileri

Sular ne zaman gelecek sorusu merakla araştırılmaya devam ediyor. Meydana gelen isale arızası nedeniyle İstanbul'un bazı semtlerinde gerçekleşecek olan su kesintisi, vatandaşlar tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle, 15 Ocak Pazartesi 16:30 ila 16 Ocak Salı 12:30 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyeceği öngörülmektedir.