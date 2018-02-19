Sular ne zaman gelecek? 19 Şubat su kesintisi

Su kesintisi, İstanbul'da bazı bölgelerde yaşayan vatandaşların öncelikli konusu oldu. Sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar, oturdukları semtlerin akıbetini sorgulamaya başladı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, 19 Şubat İstanbul su kesintisi hakkında detaylı bilgiler
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Murat Çeşme Mah,Kumburgaz Mah,Mimarsinan Merkez Mah,Mimaroba Mah,Celaliye Mah,Bahçelievler Mah,Kamiloba Mah,Güzelce Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.2.2018 - 08:51
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2018 tarihinde saat 5:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şenlikköy Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.2.2018 - 13:42
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Necip Fazıl Kısakürek Mah,Orhangazi Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Şehitler Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Hürriyet Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.2.2018 - 12:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Şehitler Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Osmangazi Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.2.2018 - 12:51
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Rami Yeni Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.2.2018 - 13:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gülsuyu Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.2.2018 - 12:06
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Velibaba Mah,Yayalar Mah,Güllübağlar Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.2.2018 - 11:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Batı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.2.2018 - 13:19
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Semizkumlar Mah,Selimpaşa Merkez Mah,Mimar Sinan Silivri Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.2.2018 - 08:51
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2018 tarihinde saat 5:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Aydınlı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.2.2018 - 11:31
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.