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    Sular ne zaman gelecek? 19 Şubat su kesintisi

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 13:59 | Son Güncelleme:

    Sular ne zaman gelecek sorusu, 19 Şubat tarihinde İstanbul'un bazı semtlerinde meydana gelen su kesintisi nedeniyle vatandaşların araştırdığı konu oldu. Su kesintisi yaşanan bölgelerde isale hatlarındaki arızalar ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilen çalışmalar, işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte yeniden normale dönecek. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, bölgelere göre detaylı bilgiler

    Su kesintisi, İstanbul'da bazı bölgelerde yaşayan vatandaşların öncelikli konusu oldu. Sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar, oturdukları semtlerin akıbetini sorgulamaya başladı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, 19 Şubat İstanbul su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

    SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Arıza Kesinti
    İlçe:B.Çekmece
    Etkilenen Mahalleler:Murat Çeşme Mah,Kumburgaz Mah,Mimarsinan Merkez Mah,Mimaroba Mah,Celaliye Mah,Bahçelievler Mah,Kamiloba Mah,Güzelce Mah
    Açıklama:İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.2.2018 - 08:51
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2018 tarihinde saat 5:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Bakırköy
    Etkilenen Mahalleler:Şenlikköy Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.2.2018 - 13:42
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Esenyurt
    Etkilenen Mahalleler:Necip Fazıl Kısakürek Mah,Orhangazi Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Şehitler Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Hürriyet Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.2.2018 - 12:48
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Esenyurt
    Etkilenen Mahalleler:İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Şehitler Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Osmangazi Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.2.2018 - 12:51
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Eyüpsultan
    Etkilenen Mahalleler:Rami Yeni Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.2.2018 - 13:02
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Maltepe
    Etkilenen Mahalleler:Gülsuyu Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.2.2018 - 12:06
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Pendik
    Etkilenen Mahalleler:Velibaba Mah,Yayalar Mah,Güllübağlar Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.2.2018 - 11:49
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Pendik
    Etkilenen Mahalleler:Batı Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.2.2018 - 13:19
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Silivri
    Etkilenen Mahalleler:Semizkumlar Mah,Selimpaşa Merkez Mah,Mimar Sinan Silivri Mah
    Açıklama:İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.2.2018 - 08:51
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2018 tarihinde saat 5:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Tuzla
    Etkilenen Mahalleler:Aydınlı Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.2.2018 - 11:31
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Etiketler: su kesintisi , sular ne zaman gelecek , istanbul su kesintisi , son dakika
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