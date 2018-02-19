Sular ne zaman gelecek? 19 Şubat su kesintisi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 19 Şubat tarihinde İstanbul'un bazı semtlerinde meydana gelen su kesintisi nedeniyle vatandaşların araştırdığı konu oldu. Su kesintisi yaşanan bölgelerde isale hatlarındaki arızalar ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilen çalışmalar, işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte yeniden normale dönecek. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, bölgelere göre detaylı bilgiler

Su kesintisi, İstanbul'da bazı bölgelerde yaşayan vatandaşların öncelikli konusu oldu. Sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar, oturdukları semtlerin akıbetini sorgulamaya başladı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, 19 Şubat İstanbul su kesintisi hakkında detaylı bilgiler SULAR NE ZAMAN GELECEK? Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Murat Çeşme Mah,Kumburgaz Mah,Mimarsinan Merkez Mah,Mimaroba Mah,Celaliye Mah,Bahçelievler Mah,Kamiloba Mah,Güzelce Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.2.2018 - 08:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2018 tarihinde saat 5:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.2.2018 - 13:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Kısakürek Mah,Orhangazi Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Şehitler Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Hürriyet Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.2.2018 - 12:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Şehitler Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Osmangazi Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.2.2018 - 12:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Rami Yeni Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.2.2018 - 13:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.2.2018 - 12:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Velibaba Mah,Yayalar Mah,Güllübağlar Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.2.2018 - 11:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Batı Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.2.2018 - 13:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Semizkumlar Mah,Selimpaşa Merkez Mah,Mimar Sinan Silivri Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.2.2018 - 08:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2018 tarihinde saat 5:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.2.2018 - 11:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2018 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.