Sulama kanalında kadın cesedi: Üzerinden kimlik çıkmadı

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında ceset gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve Can-Kur ekipleri sevk edildi.
Can-Kur ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi. Polisin yaptığı ön incelemede kadının vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı.
Üstünden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.