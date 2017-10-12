Sulama kanalında kadın cesedi: Üzerinden kimlik çıkmadı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında ceset gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve Can-Kur ekipleri sevk edildi.

Can-Kur ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi. Polisin yaptığı ön incelemede kadının vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı.

Üstünden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.