Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Sulama kanalında kadın cesedi: Üzerinden kimlik çıkmadı

    Sulama kanalında kadın cesedi: Üzerinden kimlik çıkmadı

    AA
    12.10.2017 - 01:27 | Son Güncelleme:

    Adana'da sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu.

    Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında ceset gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve Can-Kur ekipleri sevk edildi.

    Can-Kur ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi. Polisin yaptığı ön incelemede kadının vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı.

    Üstünden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 

    Etiketler: adana , sulama kanal , kimlik
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri