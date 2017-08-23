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Şükrü Hoca’ya veda

ANKARA
23 Ağustos 2017 - 22:55Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 22:55

TÜRKİYE’NİN önde gelen vergi uzmanlarından ve Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Şükrü Kızılot, son yolculuğuna Ankara’dan uğurlandı.

Kızılot’un Kocatepe Camisi’ndeki cenaze törenine, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın da aralarında bulunduğu birçok siyasetçi, gazeteci, akademisyen ve işadamı katıldı. Kızılot’un cenazesi kılınan ikindi namazının ardından   Gölbaşı İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İLK KİTAP 21 YAŞINDA

1958 yımında Çorum’da dünyaya gelen Kızılot, 3 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonrası, uzun bir tedavi dönemi geçirmişti. 58 cilt kitaba imza atan ve vergi konularını mizahi bir dille anlatmasıyla bilinen Kızılot, ilk kitabını da 21 yaşında yazmıştı. Kızılot, ilk kitabının hikâyesini de, “Bir kitapçıya gidip kendimi tanıttım ve birkaç kitabımı verip incelemesini rica ettim. Adama bir bana bir kitaba baktı ve kabul etmedi. İkinci kitapçıdan da aynı tepkiyi aldım. Kitabımı konsinye olarak dahi raflarına koymuyorlardı. Üçüncü kitapçıya gittiğimde ‘Şükrü Kızılot’un oğluyum, babam böyle bir kitap yazdı, işleri çok yoğun dağıtımı ben yapıyorum´ diyerek kendimi tanıttım. Kitapçı ilk etapta rafına 10 tane koymayı kabul etti. Artık yazdığım her yeni kitabı ‘Babam yazdı´ diyerek kitapçıya satıyordum. Birgün kitabevinin sahibi babamla tanışmak istedi, kendisine vergiyle ilgili önemli bir konuda danışmak istediğini söyledi. Sorusunu benim yanıtlayabileceğimi söyledim, şaşırdı. Bu arada yayınlanan kitap sayısı 7’yi bulmuştu. Türkiye’de İnşaat Muhasebe Sistemi’ni kuran kişiyim” diyerek anlatmıştı.

Etiketler: Prof. Dr. Şükrü Kızılot , Ankara , gazetehaberleri
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