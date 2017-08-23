Şükrü Hoca'ya hüzünlü veda...

ANKARA’da dün tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında yaşamını yitiren Türkiye’nin önde gelen vergi uzmanlarından Prof. Dr. Şükrü Kızılot, son yolculuğuna uğurlandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Şükrü Kızılot’ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Kocatepe camine getirildi.

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, DSP eski Genel Başkanı Masum Türker, milletvekilleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı öncesi eşi Zuhal ve kızı Şükran Kızılot, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Törene katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kızılot'un eşi Zuhal Kızılot'a başsağlığı diledi.

Prof. Dr. Kızılot’un tabutunun üzerine Türk Bayrağı ve Fenerbahçe forması konuldu. Kılınan cenaze namazı sonrası Kızılot’un cenazesi toprağa verilmek üzere Gölbaşı mezarlığına götürüldü.

Kızılot, 3 yıl önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat edilmişti. 8 Ağustos'ta hastaneye yatırılan ve bir süre tedavi gören Şükrü Kızılot, dün hayatını kaybetmişti.



Uzun yıllar Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapan Kızılot, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de dersler vermişti.

Vergi ve muhasebe konularıyla ilgili 58 kitap ve 4 bin civarında makalesi yayımlanan Kızılot, en son Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin 2017 yılı Altın Kalem Ödülleri'nde “Özden Alpdağ Özel Ödülü”ne layık görülmüştü.



Törene katılan Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka Kızılot'un eşi Zuhal Kızılot'a başsağlığı diledi.

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