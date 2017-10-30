Şükran Demirtaş: Gözüme uyku girmiyor

KOPENHAG’ın kuzeyinde yer alan ve sınır dışı edilmeyi bekleyen yabancıların yerleştirildiği Ellebaek Cezaevi’nde çocukları ve eşi tarafından ziyaret edilen 42 yaşındaki Şükran Demirtaş, ziyaret sonrası AA muhabirine telefonda açıklamalarda bulundu. Yaşadıklarından dolayı çok üzgün olduğunu belirten Demirtaş, şunları söyledi: “Burada gözüme uyku girmiyor. Gece geç saatlerde yatıyorum. Çocuklarımı ve eşimi merak ediyorum. Evimi özlüyorum. Ailemin yanında olmak istiyorum. Türk yetkililere sesleniyorum. Ben zor durumdayım ve çocuklarımın yanında olmak istiyorum. 9 yaşında bir çocuğum var ve bana ihtiyacı var. Ailemin bana ihtiyacı var. Lütfen bana yardım edin.

10 YILDIR UĞRAŞIYORUZ

Eşi Şükran Demirtaş’a oturma izni alabilmek için Danimarka’da 10 yıldır hukuk mücadelesi verdiklerini anlatan Mehmet Demirtaş da kendisinin Danimarka’ya uyum sağlamasına ve geldiği 1999 yılından bu yana sürekli çalışmasına rağmen, eşine oturma izni alamadıklarını söyledi. Danimarka makamlarının, eşinin Danimarka’ya bağlılık şartını öne sürerek oturma izni vermediklerini söyleyen Demirtaş, kendisinin ve çocuklarının Danimarka’da yaşamasına rağmen bu tür bir gerekçenin öne sürülmesine anlam veremediklerini belirtti.

5 YIL SCHENGEN VİZESİ ALAMAZ

Ailenin en küçük ferdi 9 yaşındaki Gürkan Demirtaş da “Annemi çok özlüyorum ve onu geri istiyorum” dedi. Ailenin diğer çocukları 21 yaşındaki Özgür ve 19 yaşındaki Okan da aynı üzüntüyü yaşıyor.

Şükran Demirtaş’ın, Türkiye’ye kendi rızasıyla dönmemesi durumunda 5 yıl boyunca Schengen vizesi alamayacağı, bu nedenle ailesini bu süre zarfı içinde Danimarka’da ziyaret edemeyeceği kaydedildi.

Sosyal medyada konuya ilişkin kampanya düzenleyen aile, seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor.