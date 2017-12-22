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    'Suikast' iddiasıyla ilgili flaş gelişme... Garo Paylan savcılığa çağrıldı

    Mesut Hasan BENLİ
    22.12.2017 - 14:42 | Son Güncelleme:

    HDP Milletvekili Garo Paylan'ın ''Türkiye merkezli bir yapı, Avrupa'daki muhalif akademisyen, gazeteci ve siyasetçilere' suikast girişiminde bulunma hazırlandığında' iddiası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. Soruşturma açan savcılık, Paylan'ı ifade vermeye çağırdı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP milletvekili Garo Paylan'ın dile getirdiği "Türkiye merkezli bir yapı, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde bulunan muhalif akademisyen, gazeteci ve siyasetçilere suikast hazırlanıyor" iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıkan yapılan açıklamada "HDP Milletvekili Garo Paylan'ın 20 Aralık tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğu basın açıklaması ile ilgili olarak başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, milletvekili Paylan tanık olarak dinlenilmek üzere davet edilmiştir" denildi.

    PAYLAN NE DEMİŞTİ?

    HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan 20 Aralık'ta TBMM'deki basın toplantısında elindeki önemli bir istihbaratı AK Parti hükümetiyle paylaştığını açıklamıştı. Paylan'ın 'birkaç kaynaktan teyit' ettiğini söylediği bu istihbarata göre, 'Türkiye merkezli bir yapı', Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde bulunan muhalif 'akademisyen, gazeteci ve siyasetçilere' suikast girişiminde bulunma hazırlığındaydı. Paylan isim vermezken suikast girişiminin hedefindeki bazı isimlerin bulundukları ülkelerde resmi korumaya alındığını da söylemişti. Paylan, bu yapının 'Ogün Samast gibi' üç suikastçıyı bu tip cinayetler için görevlendirdiğini de ileri sürüyordu.

     

     

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