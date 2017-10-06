Suikast girişiminin izleri duruyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı ve ayrılmasının ardından suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki izler muhafaza ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yaşandığı gün konakladığı ve gece suikast timinin hedefi olan oteldeki tahribat, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

FETÖ'nün darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi ve odalardaki emarelerin kaybolmaması yönünde karar alan otel yönetimince konaklamaya kapatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı yaptığı ve o gece koruma polislerinin bulunduğu bina ile güvenlik güçlerinin kaldığı odalardaki izler muhafaza ediliyor.

Binada o gece ortaya çıkan tahribata dokunmayan otel yönetiminin, yapı ve odalardaki kurşun izleri ile kırılan tüm malzemeleri odaların kapılarına demir korkuluk yaptırarak koruma altına aldığı, kırık pencereleri de dış cepheyi kartonpiyerle kaplayarak kapattığı görülüyor.

Tüm eşyaların muhafaza altında tutulduğu odalardaki kırık aynalar ile duvarlar ve diğer eşyalardaki çok sayıda kurşun izi de dikkati çekiyor. Odalardaki en çarpıcı görüntü ise bir koruma polisine ait olan ve o gece yaşanan karmaşada yere düşen kelepçe. Odanın ortasındaki kelepçenin yan tarafındaki kanepede ise çok sayıda kurşun izi bulunuyor.