Sudan isimli gergedan, türünün yaşayan son erkek üyesi

"Soyu tükenmenin sembolü" mesajının da yer aldığı fotoğraf 39 binden fazla kez paylaşıldı. Sudan isimli gergedan, türünün hayattaki son erkek bireyi.

Beyaz gergedanlardan dünya üzerinde yalnızca o ve Kenya'da bir koruma alanında yaşayan iki dişi daha bulunuyor. Kenyalı bilim insanları iki dişi beyaz gergedanı tüp bebek yöntemi ile hamile bırakabilmek için zamanla yarışıyor.

Sudan isimli gergedan hakkında daha önce de BBC'de bir belgesel yayınlanmıştı.

Video. This is what extinction looks like. The last male northern white rhino, Sudan.

But we're not giving up........ https://t.co/olnH1KAbiH pic.twitter.com/PZStuYVBjq