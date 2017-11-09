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    Sudan isimli gergedan, türünün yaşayan son erkek üyesi

    BBC Türkçe
    09.11.2017 - 19:00 | Son Güncelleme:

    Beyaz erkek gergedanın bir Twitter kullancısı tarafından paylaşılan görüntüsü sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu.

    "Soyu tükenmenin sembolü" mesajının da yer aldığı fotoğraf 39 binden fazla kez paylaşıldı. Sudan isimli gergedan, türünün hayattaki son erkek bireyi.

    Beyaz gergedanlardan dünya üzerinde yalnızca o ve Kenya'da bir koruma alanında yaşayan iki dişi daha bulunuyor. Kenyalı bilim insanları iki dişi beyaz gergedanı tüp bebek yöntemi ile hamile bırakabilmek için zamanla yarışıyor.

    Sudan isimli gergedan hakkında daha önce de BBC'de bir belgesel yayınlanmıştı.


    'DÜNYADAKİ EN NADİR MEMELİ'

    44 yaşında olan Sudan, ilerlemiş yaşı nedeniyle üremeyi başaramadı. Beyaz gergedanların soyu, kaçak avlanma, kaçakçılar ve bölgede süren savaşların etkisi ile tükenme noktasına geldi. Helping Rhinos isimli organizasyon, "dünyadaki en nadir memeli" başlığı ile beyaz gergedanları yaşatmak için bir yardım kampanyası yürütüyor.

    Etiketler: sudan , tür , nesli tükenmiş , haber
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