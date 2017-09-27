Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Sudan IMF'den destek istedi

Sudan IMF'den destek istedi

AA
27.09.2017 - 09:48 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 09:48

Sudan hükümeti, Uluslararası Para Fonu'nundan (IMF) "dış borçlarına çözüm bulmak için gereken yardımı sağlamasını" talep etti.

Maliye Bakanı Muhammed Osman er-Rukabi, yaptığı yazılı açıklamada, IMF'yi ülkesindeki tüm mali sektörlere yardımlarını artırmaya çağırdı.

Rukabi bugün başkent Hartum'da IMF heyeti ile gerçekleştirdiği son toplantıda, "Sudan'ın gelirlerini artırmasına yönelik çabalarının desteklenmesi ve hedef kitle için sosyal desteğin önemine" vurgu yaptı.

IMF Heyeti Başkanı Daniel Kanda da "teknik yardımlarının devam edeceğini ve ekonominin performansını artırmak için gereken yardımı yapacaklarını" ifade etti.

Sudan'daki ekonomik durumları görüşmek üzere Hartum'a gelen IMF heyetinin iki hafta süren ziyareti bugün sona erdi.

Etiketler: IMF , IMF destek , sudan IMF
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri