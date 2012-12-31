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Suda beklettiğiniz günler artık geride kaldı!

31.12.2012 - 09:19 | Son Güncelleme:

Yeni Fairy Platinum, suda bekletme etkisi ile en zorlu yağları dize getiriyor.

Benzersiz formülüyle suda bekletme etkisine sahip, Fairy’nin en iyisi Yeni Fairy Platinum /images/100/0x0/55ea9d3af018fbb8f88b81fe
Elde Yıkama Deterjanı, marifetli hanımların mutfaktaki 1 numaralı yardımcısı olmaya
devam ediyor. Yeni Fairy Platinum ile en yağlı bulaşıklar kolayca temizleniyor.

Artık ailenize sevgiyle yapacağınız tepsi yemeklerinin zorlu bulaşıklarını düşünmenize gerek yok. Yeni Fairy Platinum kısa sürede en zorlu yağları temizlerken, size de ailenize ayıracak bolca vakit kalıyor. Yemeklerden sonra olduğu gibi, yemek yaparken de hanımların en büyük destekçisi olan Fairy’nin hazırladığı MutluMutfaklar ise aile sofralarınızı renklendirecek birbirinden lezzetli tarifleri sizlerle paylaşmaya devam ediyor.

Siz de mutfağa dair aradığınız ne varsa bulmak ve en zorlu yağları 5 dakikada dize getiren Fairy’nin en iyisi Yeni Fairy Platinum Elde Yıkama Deterjanının gücünü daha yakından tanımak için mutlumutfaklar.com’a davetlisiniz!

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