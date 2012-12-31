Suda beklettiğiniz günler artık geride kaldı!

Benzersiz formülüyle suda bekletme etkisine sahip, Fairy’nin en iyisi Yeni Fairy Platinum

Elde Yıkama Deterjanı, marifetli hanımların mutfaktaki 1 numaralı yardımcısı olmaya

devam ediyor. Yeni Fairy Platinum ile en yağlı bulaşıklar kolayca temizleniyor.

Artık ailenize sevgiyle yapacağınız tepsi yemeklerinin zorlu bulaşıklarını düşünmenize gerek yok. Yeni Fairy Platinum kısa sürede en zorlu yağları temizlerken, size de ailenize ayıracak bolca vakit kalıyor. Yemeklerden sonra olduğu gibi, yemek yaparken de hanımların en büyük destekçisi olan Fairy’nin hazırladığı MutluMutfaklar ise aile sofralarınızı renklendirecek birbirinden lezzetli tarifleri sizlerle paylaşmaya devam ediyor.