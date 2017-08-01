Suçüstü yakalandı: Belediye numara verdi ve bu uyarıyı yaptı

Tuzla Belediyesi, kurum ihalelerini kazanıp taşerona verme ve belediyede iş sahibi yapma vaatleriyle kandırılan vatandaşlardan para toplandığı iddiaları üzerine Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ihbar üzerine belediye ve vatandaşlardan bildirilen şikayetleri değerlendirerek bir araştırma gerçekleştirdi.

USULSÜZ PARA

Yapılan araştırma neticesinde Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 1 Ağustos 2017 Salı günü yapılan bir ihbar üzerine Tuzla'daki bir iş yerinin çevresinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşları kandırarak para alacağı öğrenilen kişinin gelişini bekledi. Hatice E.'nin kazanacağını iddia ettiği ihaleye taşeron yapma vaadiyle kandırdığı iş yeri sahipleri ile belediyede işe aldıracağı iddiasıyla kandırdığı vatandaşlardan usulsüz para alımı yaptığı sırada polis suçüstü yaptı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Hatice E., Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Orhanlı Polis Merkezi’ne götürüldü. Tuzla Belediyesi hukukçuları da kurumun itibarını ve imajını usulsüz işlemlerle yıpratmak isteyen Hatice E. hakkında şikayetçi oldu. Tuzla'da çok sayıda işyeri ve vatandaşı kandırarak usulsüz para topladığı tespit edilen ve soruşturması çok yönlü sürdürülen Hatice E., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

BELEDİYE'DEN UYARI

Tuzla Belediyesi veya kamu kurumlarından ihale veya işçi alımı vaadiyle para toplayan kişi veya kurumların Tuzla Belediyesi'nin 444 0 906 numaralı İletişim Merkezi, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün (0216) 395 79 98 numaralı hattı ve 155 Polis İmdat hattına bildirilmesi istendi.

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