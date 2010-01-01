Sucuk dönerinden iskender olur mu?

Bu sorunun cevabını vermek elbette ki zor. Ancak şampiyonluğun iddialıları olan İstanbul takımları için ikinci yarının hiç de kolay geçmeyeceği muhakkak. Tabi ki bunun tersi de geçerli. Klasik Anadolu takımı çizgisinin üzerine çıkan bu iki ekip için de ikinci yarı kolay geçmeyecek.



Önümüzde tam bir psikolojik harbin yaşanacağı, çekişmeli ve büyük sürprizlere açık bir yarım devre var. Kayseri ya da Bursa’nın şampiyon olmasını çok istememe rağmen fikstür ve psikolojik durumunun getirdiği avantajla Fenerbahçe ipi göğüslemeye yakın gibi duruyor. Ancak ben ikinci yarıda Fenerbapçe başta olmak üzere bütün İstanbul takımlarına karşı Anadolu’dan müthiş bir direnç geleceğini düşünüyorum.



İstanbul takımlarının Anadolu deplasmanlarından çıkaracakları puanlar şampiyonluktaki iddialarını belirler. Ancak üç büyüklerin bu deplasmanlardan puan çıkarmak konusunda ikinci yarıda büyük bir hayal kırıklığı rekoru kıracaklarına inanıyorum.

Gülşah Erkaya yazıyor

Şu an Anadolu takımlarının ligin kalan kısmına ne kadar hırsla hazırlandıklarını en iyi bilenlerdenim.



Federasyonun 2016 saha belirleme tavrıyla resmileştirdiği Anadolu-İstanbul ayrımı ve üstüne tüy diktiği Fenerbahçe aleyhtarlığının kaldırdığı toz bulutları, Fenerbahçeli olmadığım halde gözlerimi bulandırdı. Bu bulanıklığın liglerimizin ikinci yarısında yaratacağı keşmekeşten sinirleri sağlam olanın galip çıkacağı su götürmez bir gerçek.



Dışlanmışlığın kamçılaması ve motivasyonu ile Fenerbahçe, Kayseri ve Bursa üçlüsünden birisinin şampiyon olacağını düşünüyorum. Kayseri ve Bursa’nın 2016 programında yer aldığını biliyorum. Ancak bu kentlerin Anadolu’ya yapılan haksızlığa “bana dokunmayan” mantığı ile bakmadıklarını da biliyorum.



Yani sözün özü ‘Sucuk dönerinden İskender olma’ ihtimali yüksektir... Göreceğiz bakalım...

Teşekkürler Rıdvan Dilmen



İlk yarının ikinci haftasında Kayseri’yi canlı izlemiş ve “Makakula bu sezonun bombası olacak” demiştim.

Geçenlerde baktım da Rıdvan Dilmen “Sezonun en iyi transferi Makakula” demiş. Ben bu işi öğreniyorum sanırım...

Trabzon’da sular durulmaz



Trabzonspor bir hafta içinde hem Fenerbahçe’ye hem de Galatasaray’a yenilerek büyük yara aldı. Futbolsuz dönemin imdada yetişmesi ve Şenol Hoca’nın hatırı tepkileri absorbe etmiş gibi görünüyor ancak ligin başlamasıyla alınacak bir iki olumsuz sonuç kazanı yeniden kaynatır. Şu an durumu en kritik kulüp Trabzon. Dışarıdan bakıldığında Trabzon’da pek çok şey pamuk ipliğine bağlı görünüyor. Umarım bu konuda yanılırım.

Yani ve yani ikinci yarı bize çok malzeme çıkaracak gibi görünüyor. Haydi hayırlısı.