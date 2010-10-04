KafamÄ±zÄ± nere Ã§evirsek bir Alman gÃ¶rÃ¼yoruz...

Mesut Ã–zil...

Ernst...

Schuster...

Markus Merk...

DÃ¼nde yine Trabzon'da bir Alman gÃ¼ndeme damga vurdu...Â Â

Schuster...

Ä°lk yarÄ±da tek defansif orta alan ile mÃ¼cadele eden Trabzonspor'u devirmeyi baÅŸaramadÄ±...

Zira ikinci yarÄ± GÃ¼neÅŸ hatasÄ±nÄ±n farkÄ±na varÄ±p, Yattara - Ceyhun deÄŸiÅŸikliÄŸi ile telafi yolunu tercih etti...

Schuster'in bu hamleyi gÃ¶rmesi gerekiyordu...

GÃ¶rememesinin bedelini ilerleyen dakikalarda Ernst'i kaybederek verdi...

Ernst'in Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±yla iyice dÃ¼ÅŸen BeÅŸiktaÅŸ orta alanÄ±, Guti'nin Ã§Ä±kmasÄ±yla tamamen bitti...

Kora kor dakikalarda Ernst ve Guti'nin omzundaki yÃ¼kÃ¼ birazda Necip'e yÃ¼kleyip, 90 dakikayÄ± tamamlamalarÄ± iÃ§in nefes aldÄ±rmasÄ± gerekiyordu...

Necip - Ernst - Aurelio Ã¶nlerinde Guti dÃ¶rtlÃ¼sÃ¼nÃ¼n bu maÃ§ iÃ§in en ideali olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum...

Kartal hem yorgun hem de Q7'siz Ã¼stÃ¼ne Bobo'da hafif sakat!

Yoklukta Holosko'dan Q7 performansÄ± beklemek, eldeki malzemenin farkÄ±nda olmamaktÄ±r...

Bundan sebep orta alanda dÃ¼menin baÅŸÄ±na geÃ§mek gerekiyordu...

AtamÄ±yorsan, attÄ±rmayacaksÄ±n...

Nitekim BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ikinci yarÄ±da oyunu tamamen riske ettiÄŸi dakikalarda Trabzonspor kalecisi Onur'un yaptÄ±ÄŸÄ± hatadan doÄŸan pozisyon dÄ±ÅŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gol olabilir denecek pozisyonu yok...

Schusterâ€™in, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± istediÄŸi seviyeye getirmek iÃ§in Ã§ok Ã§aba sarf ettiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Ama bazen rakibi fazlasÄ±yla hafife alÄ±yor...

Trabzon'a karÅŸÄ± daha ciddi hamleler yaparak takÄ±mÄ±nÄ± oynatmasÄ± gerekiyordu...

MaÃ§Ä±n kaybedilmesinde birinci nedeni maalesef 'SuÃ§'ter'dir...

Ekran baÅŸÄ±ndaki BeÅŸiktaÅŸlÄ±larÄ± fazlasÄ±yla Ã¼zdÃ¼â€¦

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Bir kaÃ§ kelamda Lig Tv'ye...

MaÃ§ Ã¶nÃ¼ Lig Tv klasikleÅŸen yayÄ±nÄ±nÄ± yapÄ±yor...

Ya bizler artÄ±k renkleri karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yoruz ya da Lig Tv siyahla beyazÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor...

Ä°lgi alanÄ±nÄ±n FenerbahÃ§e olduÄŸu belli bir ismi BeÅŸiktaÅŸ'Ä± anlatsÄ±n diye BeÅŸiktaÅŸlÄ±lara sunuyorlar...

AyÄ±p...

Her takÄ±mÄ±n olduÄŸu gibi BeÅŸiktaÅŸ'lÄ±nÄ±n da en doÄŸal hakkÄ± sevdiÄŸi bir spor adamÄ±nÄ±n yorumlarÄ±nÄ± dinlemek...

BeÅŸiktaÅŸ takipÃ§isi gazeteci veya yorumcu kalmadÄ± mÄ±?

Mesele Altan TanrÄ±kulu'nun orada oturmasÄ± deÄŸil. Mesele BeÅŸiktaÅŸ'Ä± hafife alma duygusudur...

Bence Lig Tv yanlÄ±ÅŸ hareketler yapmaya devam ediyor...

Ali Ece gibi pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l bir BeÅŸiktaÅŸ sevdalÄ±sÄ± ve futbol bilgisi Ã¼st seviyede bir isim varken baÅŸka bir takÄ±m taraftarÄ±nÄ± gÃ¶rmek bizleri fazlasÄ±yla ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±...

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±llarda FenerbahÃ§e formasÄ± giyen Oktay DerelioÄŸlu'na bile tahammÃ¼l edemeyip gÃ¶nderen zihniyetin hangi maksatla bÃ¶yle bir hamle yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§ok merak ediyorum?

Ne TFF ne MHK ne de herhangi baÅŸka bir kurum, futbolun saha dÄ±ÅŸÄ± dÃ¼meni DigitÃ¼rk'Ã¼n elinde bulunuyor...

DÄ±ÅŸÄ± diyorum ama iÃ§ine mÃ¼dahil olmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylemekte yarattÄ±klarÄ± sisteme ihanet olur!

Ä°stedikleri gibi Ã§alÄ±p, oynatÄ±yorlar...

YapÄ±lan hakem hatalarÄ±nÄ±n Ã¶rt pas edildiÄŸi, kritik pozisyonlarÄ±n tekrarÄ±nÄ±n verilmediÄŸi, tartÄ±ÅŸma yaratÄ±lmayan tamamen yÃ¼zeysel geÃ§ilen yapay konuÅŸmalar hepsi orta oyun...

Hem cinslerinin "yabancÄ± damat" lakabÄ± taktÄ±ÄŸÄ± Markus Merk'in Ã¼zerine yÃ¼klenen hakemleri koru gÃ¶revinin de fazlasÄ±yla yerine getirildiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz...

Marka deÄŸeri zÄ±rvalamasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda gizlenen Lig Tvâ€™nin gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ haftalardÄ±r ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla izliyorum...

Bursaspor'un ÅŸampiyonluÄŸundan sonra hÄ±zla dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m yaÅŸamaktalar...

Kimse milyar liralar harcanmÄ±ÅŸ bir endÃ¼strinin korunmasÄ± iÃ§in hamleler yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± iddia etmesin...

GerÃ§ek olan paranÄ±n gÃ¼cÃ¼dÃ¼r...

Para ne taraftan gelecekse o tarafa doÄŸru ivmeler ve dengelemeler olduÄŸunu, olmasÄ± iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ desteklemenin olacaÄŸÄ±nÄ± apaÃ§Ä±k gÃ¶rebilir...

ÅžeytanÄ±n ayrÄ±ltÄ±larda gizlendiÄŸini sÃ¶yleyen atalarÄ±mÄ±z keÅŸke bu gÃ¼nlerimizi gÃ¶rseydi. Ve ÅŸeytanÄ±n artÄ±k ayrÄ±ntÄ±larda gizli kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rseydi...

Bu baÄŸlamda arka arkaya sÄ±ralanan devlerin arkasÄ±ndan "oh be" seslerinin geldiÄŸini duyar gibiyim...

O yÃ¼zden Kuddusi'ye diyecek lafÄ±m yok...

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GolÃ¼ atan Trabzon'lu Mustafa Yumlu...

23 yaÅŸÄ±nda...

GerÃ§ekten baÅŸarÄ±lÄ± bir oyun sergiledi...

Ä°lerleyen yÄ±llarda da inÅŸallah Trabzon'da dÃ¼n sergilediÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± futbola devam eder...

O'na genÃ§ diyerek ekrandakileri kandÄ±ranlarÄ±n haline acÄ±yorum...

23 yaÅŸÄ±nda bir futbolcu tabii ki genÃ§tir ama abartmanÄ±n ne mantÄ±ÄŸÄ± var?

MaÃ§Ä± anlatan komedi ikilisi Ã¶ve Ã¶ve bitiremiyor...

Alttan gelenlere Ã¶rnek olacakmÄ±ÅŸ...

Yahu kardeÅŸim siz hiÃ§ mi genÃ§ oyuncu gÃ¶rmediniz?

87 doÄŸumlu bir oyuncunun oynayacaÄŸÄ± yer zaten A takÄ±mdÄ±r...

Alttan gelenler Mustafa'yÄ± gÃ¶rse o yaÅŸÄ±mÄ±za kadar ne yapacaÄŸÄ±z diyerek kafalarÄ±nÄ± taÅŸlara vurur!

Arda aynÄ± yaÅŸta Galatasaray takÄ±mÄ±nda kaptanlÄ±k yapÄ±yor...

BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± 91'li Necip'i neden oynatmÄ±yor diye Schuster'e yÃ¼kleniyor...

AynÄ± Ã§ocuk milli takÄ±ma seÃ§iliyor...

Sallarken biraz Ã¼slubuyla sallayÄ±n, Ã§Ã¼nkÃ¼ artÄ±k komik olmuyorsunuz...

Fazla oluyorsunuz...