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    ‘Suçsuzluğumu kanıtlamaya bir adım kaldı’

    Aziz ÖZEN / İSTANBUL
    10.10.2017 - 22:49 | Son Güncelleme:

    MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ suçlamasıyla verilen 25 yıl hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi tarafından “Daha önce bu konuda haber yapılmış. Ortada sır yok” gerekçesiyle bozulan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, “Hapse girerken dediğim gibi, vatan haini ve casus olmadığımı bu kararla kanıtladım. Suçsuzluğumu kanıtlamaya bir adım kaldı” dedi. ‘Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçunu bozan istinaf mahkemesinin kararı, davaya bakan İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

    BİRAZ ZAMAN ALABİLİR

    Avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar aracılığıyla, bozma kararına ilişkin ilk açıklamasını yapan Berberoğlu, Maltepe Cezaevi’nden şu mesajı yolladı:
    “Beni sevenler ve güvenenleri, ailemi, partimi, dostlarımı utandırmamış olmaktan dolayı sevinçliyim. Ben casus ve vatan haini olmadığımı zaten biliyordum ama bu iftiradan dolayı yakınlarımın üzülmesi benim için her türlü cezadan daha ağır yüktü. İstinaf mahkemesi kararıyla bu yükten kurtuldum. Şimdi sıra hukuken gerekmediği halde suçsuzluğumu kanıtlamakta. Belki biraz zaman alabilir, acelem yok. Siz dışarıda ben içeride mücadeleye devam."

    KARARI SEVİNÇLE KARŞILADIM

    ESKİ Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun hapis cezasını bozma kararına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Arınç, daha önce tutuklamayla ilgili yaptığı açıklamayı da paylaşarak, istinaf mahkemelerinin kararla ilgili inceleme yapabileceğini ifade ettiğini belirtti. Arınç şunları kaydetti:

    YARGIMIZA GÜVEN ARTACAK

    “Zira aklın yolu bir, evrensel hukuk prensipleri de açıktır. Hukuka ve yargı camiamıza güvenimizi tazeleyen bu kararı sevinçle karşıladığımı ifade ediyor; adaletin herkese ve en hızlı şekilde tecelli etmesi gerektiğini bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyorum. İnanıyorum ki bu karar, yargımıza olan güvenin artması için bir umut kaynağı olacak, halkımız adaleti kendi topraklarında arayacak ve adalet; yine kendi hâkimlerimizle, kendi topraklarımızda tecelli edecektir. Doğru olan da budur.” ( ANKARA)

    Etiketler: gazetehaberleri , Enis Berberoğlu , Berberoğlu
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