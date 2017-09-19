ÖZ’LE KARTOPU

Mehmet Altan’dan ele geçirildiği iddia edilen 6 adet 1 dolar mahkeme heyetince incelendi. Dolarlardan 3’ünün ‘F’ serisi diğer 3’ünün ise ‘B’, ‘E’ ve ‘K’ serisi olduğu belirtilerek tutanağa geçirildi.

Duruşmada gazeteci Nazlı Ilıcak şunları söyledi:

“Somut delillere dayanarak kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tahliyeme karar vermediniz. Bu somut delillerin ne olduğu ile ilgili hiçbir şey söylemediniz. İddia makamı, mahkeme heyeti bunu kanıtlamak zorunda. Himmet paralarını cukkalayıp bunlardan menfaat mi temin ettim? Bank Asya’dan kredi alıp kendime villa mı aldım? İddianameye bakıyorum 11 tweet, Zekeriya Öz’le kartopu fotoğrafı, Bugün gazetesinden aldığım 15 aylık maaş, 5 kişi ile yapılan görüşmeler... Acaba bu hususlardan hangisi delil? Tanka binen, Meclis’i basan, bombalayan, Cumhurbaşkanı’na suikast düzenleyen askerler ne ise ben 11 tweet, bir kartopu fotoğrafı ile darbenin asıl faili olmuşum. Bu örgütün gerçek yüzünü görmekte gecikmiş olabilirim ama suç işleme kastı ile hareket etmedim.

AĞLADI

Gazetecilik hayatım boyunca mücadele ettim. Ama şimdi artık çok yoruldum. Çocuklarıma yük oldum, çocuklarıma yük olduğum için yoruldum. Cezaevi şartlarından yoruldum. Suçum olmamasına rağmen burada sürekli suçsuz olduğumu anlatmaktan yoruldum.” Nazlı Ilıcak, bu sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamadı. Mahkeme başkanının, “Kendinizi toplamanız için ara verebiliriz” demesi üzerine Ilıcak, “Gerek yok, çocuklarımdan bahsederken böyle oldu” yanıtı verdi.

TAHLİYE ÇIKMADI

Mahkeme, 6 sanığın tahliye talebini, suçun vasıf ve mahiyeti, kaçma ihtimali, kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle reddetti. Heyet, tanık Nurettin Veren ve gizli tanık Söğüt’ün dinlenmesinden vazgeçti, duruşma ertelendi.