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    Suçlulara özel kartpostal hazırladılar: 'Sevgili suçlular...'

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 13:58Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 13:58

    Europol, en çok arananlar listesinde yer alan suçlular için özel kartpostallar hazırladı. Kaçak suçlulara 'Sevgili suçlu' diye hitap edilen adressiz kartpostalların 'ilgili kişilere ulaştırılabilmesi için' herkesten yardım talep ediliyor.

    Avrupa Polis Ofisi (Europol), dünya çapında aranan suçluları yakalayabilmek için ilginç bir kampanya başlattı. Europol sitesinden duyurulan kampanyada kaçak olan 21 suçlu için kartpostallar hazırlandı ve siteye girenlerden 'kartpostalların ulaştırılabilmesi için' yardım talep edildi.

    Sitede yer alan basın açıklamasında "Tehlikeli suçluları bulabilmek için Avrupa'nın her yerine bu kartpostallardan gönderiyoruz, ancak kaçakların gerçek adreslerini bilmiyoruz. Onları bulmamıza yardım eder misiniz? (…) Hepimiz iyi bir yaz tatilini hakettiğimizi düşünüyoruz ama suçlular suç işlemeye ara vermiyor… Tatil beldeleri kaçak suçluların en sevdiği saklanma yerleri" şeklinde ifadeler yer alıyor.

    Belçika polisi tarafından gönderilen kartlardan birinde şöyle yazıyor: "Sevgili Artur, Belçika patatesleri muazzamdır ve onları özlediğini biliyoruz. Gel ve tadını çıkar —Güzel bir sürpriz seni bekliyor olacak. Görüşürüz, Belçika Federal Polisi"
    Fransa polisinin 'gönderdiği' bir diğer kartpostalda da şu ifadeler yer alıyor: "Sevgili Faruk, tatlı Fransa'da hayatın mükemmel olduğunu biliyor olmalısın. Umarız bir an önce geri dönersin. Seni özlüyoruz, Polis"

    ​AMAÇ İNSANLARIN DİKKATİNİ ÇEKMEK

    Europol'ün basın danışmanı Tine Hollevoet, asıl amaçlarının 'insanların dikkatini çekmek' olduğunu ve kampanyanın şimdiden başarılı olduğunu söyledi. Hollandalı bir grup, haberi gördükten yalnızca iki gün sonra kartpostallardaki suçlulardan birini barda gördü ve suçlunun yakalanmasını sağladı.

    Hollevoet'e göre bu şaşırtıcı değil: "Hayat güzel… Suçlular da güzel havayı, sahilleri ve iyi yemeği sever" diyen

    Etiketler: Europol , suçlu , Belçika
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