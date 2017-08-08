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    Suç ve Ceza Film Festivali’nin teması: Adalet

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 13:17Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 13:52

    550 uzun metraj, 3000 tane kısa filmin başvurduğu Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bu yıl 3-9 Kasım 2017 tarihleri arasında ‘Adalet’ ana temasıyla yapılacak.

    Feride Çiçekoğlu’nun başkanlığındaki uzun metraj jürisinde Demet Evgar, Selman Dursun, Tarık Tufan ve Barry Ward yer alıyor. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda toplam on film yarışacak. Festival bünyesinde Altın Terazi Kısa Film Yarışması’nın ana jürisinde Funda Eryiğit ve Faysal Soysal yer alırken, ön jürisi Korhan Bozkurt, Yosi Mizrahi, Deniz Uğur ve jüri başkanı olarak İlksen Başarır yer alıyor. Festival bu yıl yine ‘Yarışma’, ‘Panaroma, ‘İz Bırakanlar’ seçkisiyle seyircinin karşısına çıkacak, bu bölümler kapsamında 30 tane uzun metrajlı film seyirciyle buluşacak.

    Festival bu yıl uzun ve kısa film yarışmaları, gösterimlerin yanı sıra düzenlenecek paneller, atölye çalışmaları ile Beyoğlu Atlas ve Nişantaşı City’s sinemalarında seyirciyle buluşacak. Festivalin akademik kısmında ise ‘Hukuk Devletinin Terör ve Darbelere Karşı Korunması’ konusunda akademik sunumlar gerçekleştirilecek.

    Festivale dair ayrıntılı bilgiye, http://www.icapff.com/tr adresinden ulaşılabilir.

    Etiketler: Kitapsanat , Altın Terazi Kısa Film Yarışması , Suç ve Ceza Film Festivali
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