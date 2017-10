Şuç örgütü davasında şok detaylar... Alaaddin Çakıcı imzalı not!

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, etek giyip silahla kendisini yaralayan kişiye ait videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinin tespiti için çalışma yaptı. Ekipler, görüntüde kendisini bacağından vuran T.Z. hakkında, "suç örgütü elebaşı Alaaddin Çakıcı'nın sözde Erzincan temsilcisi olduğu, sosyal medya danışmanlığı yaptığı ve sosyal medyadan kadınlar hakkında haddini aşan paylaşımları nedeniyle olumsuz tepkiler olduğuna" ilişkin bulgulara ulaştı.



Bu bilgiler doğrultusunda olayın "örgüt içi cezalandırma" olabileceğini değerlendiren polis, sosyal medyada paylaşılan videoyu mercek altına aldı. Titizlikle incelenen videodaki direkten yola çıkarak olay yerinin Konak ilçesi Gültepe semtinde bulunan Kançeşme mesire alanı altındaki futbol sahası olduğu belirlendi.

Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, aynı açılardan çektikleri görüntü ve fotoğraflarla videodaki yerin burası olduğunu saptadı.



Otomobilin jantından şüphelilere ulaşıldı



Videoda otomobilin anlık görünen jantından yola çıkan ekipler, aracın marka ve modelini belirleyerek, olay yeri ile T.Z'nin yaralandıktan sonra kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasındaki 100'den fazla güvenlik kamerası ile MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Otomobilin plakasını ve kiralık olduğunu tespit eden ekipler, aracı Gaziosmanpaşa Caddesi'nde terk edilmiş halde buldu. Aracı kiralayan kişinin M.A. olduğunu belirleyen ekipler, operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Ekipler, zanlının ifadesi doğrultusunda Ç.B, S.Ö, Ş.Y, M.A, M.Y, S.K, V.Ş. ile Çakıcı'nın yeğeni S.F.Ç'yi de yakaladı. Emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf eden 9 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



"Çakıcı imzalı not"



Operasyon kapsamında tutuklanan, suç örgütü elebaşı Alaaddin Çakıcı'nın sözde İzmir temsilcisi Ş.N. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan V.Ş'nin, işlediği cinayet yüzünden 28 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. V.Ş'nin evindeki aramada bir ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ile Alaattin Çakıcı imzalı, "Yapacağınızın en iyisini yapacağınızı biliyorum, 10 bin lira gönderildi" yazılı not bulundu.