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    Suç makinesini mont ele verdi... Kanlı kovalamaca

    İHA
    02.11.2017 - 11:29 | Son Güncelleme:

    Bursa’da dün gece polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen suç makinesi Burak Örekli'yi çaldığı otomobile benzin almak için girdiği istasyondaki güvenlik kameraları ele verdi. Benzin kapağı açılmayınca pompacıya yardım etmek için otomobilden çıkmak zorunda kalan zanlı ve 2 arkadaşı görüntü vermemek için şekilde şekle girdi. O anlar saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polisin zanlının üzerindeki montu tarif edip bilgi vermesi olay gecesi operasyonu kolaylaştırdı.

    Edinilen bilgiye göre, 40 gün önce 2 polis memurunu pompalı tüfekle yarayan cinayet ve 30 ayrı hırsızlık suçundan her yerde aranan Burak Örekli dün gece Gürsu ilçesinde polisle girdiği silahlı çatışma sonrası ölü olarak ele geçirildi. Polisin 6 aydır peşinde olduğu zanlı 2 arkadaşı ile birlikte gasp ettiği araçla kaçarken şehrin altını üstüne getirdi. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalama sahnelerinin yaşandığı olayda polise ateş eden zanlı çıkan çatışma sonrası sırtından vuruldu. O anlar ise kameraya yansıdı.

    BENZİKLİKTEKİ GÖRÜNTÜ ELE VERDİ

    İddiaya göre polis ekipleriyle girdiği çatışmada vurularak ele geçirilen Burak Örekli olay sabahı merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle bölgesinde bir araç çaldı. Çaldığı araca yakıt almak için bir petrol istasyonuna giren Örekli ve 2 arkadaşı otomobilin benzin kapağı açılmayınca araçtan inmek zorunda kaldı. Bu sırada kayıtta olan petrol istasyonunun güvenlik kameraları 3 zanlıyı saniye saniye görüntüledi. Aracın sürücü koltuğunda otururken dışarıya çıkmak zorunda kalan Burak Örekli kamera yakalanmamak için yüzünü öne eğip sakladı. Çaldığı otomobilin etrafından dolaşmak zorunda kalan Örekli'nin yüzünü gizleme çabası kameralara yansıdı.

    Çalıntı otomobil ihbarını değerlendiren polis ekipleri benzin istasyonundaki görüntüleri izleyince şahısların Örekli ve onunla birlikte hareket eden 2 arkadaşı olduğunu tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerinde üzerinde mavi kırmızı bir mont bulunan Örekli'nin olay gecesi de kaçarken üzerinde aynı montun olması polisin işini kolaylaştırdı. Kamera kayıtlarındaki kişinin Burak Örekli olduğunu belirten oto hırsızlık ekibi zanlının detaylı eşgalini de asayiş kanalından diğer ekiplere bildirdi.

    Aynı günün gecesinde polise gelen ihbar üzerine ekipler yeniden alarm durumuna geçti. Otomobili bırakıp bu seferde kamyonet çaldığı belirlenen gözü dönmüş zanlı, Gürsu ilçesinde bir ara sokakta sıkıştırılınca kamyoneti de bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada zanlının yanında bulunan iki arkadaşından biri polis tarafından yakalandı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir başka kişinin otomobilini silah zoruyla gasp eden Örekli ve yanındaki diğer arkadaşı bu araçla da kaçmaya çalışınca şehrin altını üstüne getirdi. Kaçarken otomobilin yolcu tarafından polise ateş eden Burak Örekli, polisin açtığı karşı ateş sırasında sırtından vuruldu. Bu sırada paniğe kapılan otomobilin sürücüsü önünde seyreden bir başka otomobile arkadan çarpıp durdu. Ağır şekilde yaralanan Örekli kaldırıldığı hastanede öldü. Zanlının benzin istasyonunda kamera görüntülerinden izlenip bilgisi verilen renkli montunun takılan olay anında da üzerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

    Suç makinesini mont ele verdi... Kanlı kovalamaca

    Etiketler: Bursa , kovalamaca
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