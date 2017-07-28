Suç makinesi, kaldığı rezidansta sevgilisiyle yakalandı

Hırsızlık olayı, 18 Temmuz akşamı saat 23.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi’nde bulunan Uzaklar Bar’da meydana geldi. ’Hüseyin Bayer’ adına düzenlenmiş polis kimliği bulunan ve kendisini ’komiser’ olarak tanıtan Ahmet Arslaner, internetten tanışıp sohbet ettiği E.U. ile barda buluştu. Barda Ahmet Arslaner’le bir süre alkol alan kadın, bir ara lavaboya gitmek için masadan ayrıldı. Bunu fırsat bilen Ahmet Arslaner, iddiaya göre kadının çantasından ev ve araç anahtarı, ruhsat, kimlik, ehliyet, cep telefonu, 170 TL ile yedek cep telefonu hattını alıp bardan ayrıldı.

ÇALDIĞI HAT ÜZERİNDEN TELEFONLAR SATIN ALMIŞ

E.U.’nun şiyayetçi olması üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleriÿaraştırma başlattı. Barda bulunan güvenlik kameraları ve internette bulunan yazışmaları takibe alan polis, kendisini ’Komiser Hüseyin Bayer’ olarak tanıtan kişinin Ahmet Arslaner olduğunu ve Hurma Mahallesi’nde bir rezidansta yaşadığını tespit etti. Ahmet Arslaner’in bu sürede, bardaki kadından çaldığı telefon hattı üzerinden çeşitli markalarda cep telefonları aldığı belirlendi.

ÖZBEK SEVGİLİSİYLE YAKALANDI

Rezidansa operasyon düzenleyen polis, Ahmet Arslaner ve yanında ’Seda Balkaner’ adına sahte kimlik bulunan Özbekistan vatandaşı 48 yaşındaki Huşdila Sultanhucayva’yı gözaltına aldı. Evde arama yapan polis, Denizli’de oturan Sultan Ateş’a ait araç ruhsatı, Ankara’da öğretmenlik yapan Aynur Yerli’ye ait nüfus cüzdanı ve E.U.’ya ait ev ve araç anahtarı, ruhsat, kimlik, ehliyet ele geçirdi.

Hakkında 49 ayrı suçtan yakalama kararı, 71 ayrı suçtan kaydı bulunan Arslaner’in kesinleşmiş 53 yıl 8 ay hapis, 61 bin 720 TL para cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Ahmet Arslaner ve Huşdila Sultanhucayva’nın adliyeye sevk edileceği belirtildi.