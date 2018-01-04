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    Suç makinesi gece baskınıyla kıskıvrak yakalandı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    04.01.2018 - 13:14 | Son Güncelleme:

    Gaziantep’te, galerici Savaş Cengiz’in öldürülmesinin de arasında bulunduğu 2 cinayet, 1 yaralama, uyuşturucu ticareti, silahlı tehdit suçlarıyla birlikte 14 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan, ayrıca 6 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası da olan 31 yaşındaki İbrahim Halil Doğruer, Gaziantep Cinayet Büro ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Polis, Doğruer’in PKK sempazitanı olduğu yönünde bilgilere ulaşırken, yakalanmamak için sürekli adres ve kılık değiştirdiğini belirledi.

     Gaziantep’in tanınmış galericisi Savaş Cengiz, 21 Nisan 2017 günü saat 19.30 sıralarında lüks aracının içinde kaleşnikofla tarandı. Yanına yaklaşan bir aracın içindeki kişilerce taranan Cengiz başına isabet eden mermilerle hayatını kaybetti.

    Suç makinesi gece baskınıyla kıskıvrak yakalandıOlay yerinde 39 mermi kovanı bulundu. 13 Kasım 2017 günü, Doğan Taşçı tabanca ile vurularak ağır yaralandı. 12 Aralık 2017 günü saat 22.40 sıralarında Fehmi Amaç evinde kaleşnikof silahlarla vurularak öldürüldü. Saldırının düzenlendiği evdeki güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu hard disk de ekipler tarafından sökülmüş halde sokakta bulundu.

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili yaptığı araştırmada, 3 olayı da İbrahim Halil Doğruer’in gerçekleştirdiğini belirledi. 31 yaşındaki Doğruer’in yakalanması için çalışma başlatılırken, Doğruer’in yakalanmamak için sürekli adres ve kılık değiştirdiği belirlendi.

    Ekipler, yürüttüğü çalışmada Doğruer’in Gaziantep Beydilli Mahallesi'nde bir evde gizlendiği yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine ev takibe alındı. Doğruer’in evde olduğu belirlenince dün gece saat 22.00 sıralarında Özel Harekat Timleri ile birlikte eve girildi. İbrahim Halil Doğruer yakalanırken üzerinden C.G adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Doğruer’i evde gizlediği ve delilleri kararttığı belirlenen N.A’da gözaltına alındı. Evde yapılan aramada Glock tabanca ve 58 mermi ele geçti. Doğruer’in karıştığı olaylardaki suç delillerinin elde edilmesi için bağlantılı adreslere düzenlenen operasyonlarda 1 adet Thomson tabanca, 37 mermi, 2 gram uyuşturucu ele geçti. Doğruer ve N.A, emniyette sorguya alındı.

    Doğruer’in, 2 cinayet ve yaralama olayıyla birlikte, uyuşturucu ticareti yapmak, kullanmak, silahlı tehdit, mala zarar verme, sahtecilik suçlarının da arasında bulunduğu 14 suçtan hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi. Doğruer’in karıştığı suçlardan hakkında 6 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da kaydedildi. Polis, Doğruer’in PKK sempazitanı olduğuna yönelik bulgulara ulaştı.

     

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