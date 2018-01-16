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    Suç makinesi damadını sokak ortasında öldürdü

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    16.01.2018 - 18:49 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bahçelievler’de, 56 yaşındaki emekli Etem Bilent İnal, kızı Ö.B’ye şiddet uygulayan damadı Volkan B.’ı sokak ortasında kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Kanser hastası olduğu belirlenen İnal aranırken, damat Volkan Bağış’ın 8’i aile içi şiddet olmak üzere 34 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

    Suç makinesi damadını sokak ortasında öldürdüİddiaya göre; Volkan B. (36) ve Ö.B’nin evliliği 2 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle sarsılmaya başladı. Volkan Bağış eşine şiddet uyguluyordu. Ö.B, evdeki şiddete daha fazla dayanamadı ve 2 çocuğunu alarak babası Etem Bilent İnal’ın Bahçelievler , Zafer Mahallesindeki evine gitti. Ö.B, eşinden  gördüğü şiddet olaylarının ardından polise şikayetçi olmuş, polis damadın 8 kez şüpheli olarak ifadesini almıştı.

    Ö.B, babasının evine gitmişti ancak eşinin darp ve tehditlerinden kurtulamamıştı. Baba İnal, kızını darp ve tehditlerden kurtarmaya çalışmış ancak bu kez de damat kayınpederine yönelik polise ihbarlarda bulunmuştu. 

    Ö.B’ye göre bunlar asılsız, babasına iftira içeren şikayetlerdi. Ö.B, önceki akşam, boşanma davası açtığı açtığı eşi  Volkan B.’ı evlerinin çevresinde gördü. Eşini gördükten sonra babasının dışarı çıktığını farketti. Bir süre sonra sokaktan peş peşe silah sesleri yükseldi. Volkan B. sokak ortasında vurularak öldü.  Vuran kişi kaçtı. Bahçelievler Araştırma Büro ekipleri cinayeti Etem Bilent İnal’ın gerçekleştirdiğini belirledi.

    Kanser hastası olduğu belirtilen İnal aranırken, öldürdüğü damadı Volkan B.’ın 8’i aile içi şiddet, 5 kasten yaralama ve 7 tehdidin de aralarında bulunduğu emniyette 34 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

    Etiketler: gazetehaberleri , cinayet
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