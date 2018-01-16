Suç makinesi damadını sokak ortasında öldürdü

İddiaya göre; Volkan B. (36) ve Ö.B’nin evliliği 2 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle sarsılmaya başladı. Volkan Bağış eşine şiddet uyguluyordu. Ö.B, evdeki şiddete daha fazla dayanamadı ve 2 çocuğunu alarak babası Etem Bilent İnal’ın Bahçelievler , Zafer Mahallesindeki evine gitti. Ö.B, eşinden gördüğü şiddet olaylarının ardından polise şikayetçi olmuş, polis damadın 8 kez şüpheli olarak ifadesini almıştı.

Ö.B, babasının evine gitmişti ancak eşinin darp ve tehditlerinden kurtulamamıştı. Baba İnal, kızını darp ve tehditlerden kurtarmaya çalışmış ancak bu kez de damat kayınpederine yönelik polise ihbarlarda bulunmuştu.

Ö.B’ye göre bunlar asılsız, babasına iftira içeren şikayetlerdi. Ö.B, önceki akşam, boşanma davası açtığı açtığı eşi Volkan B.’ı evlerinin çevresinde gördü. Eşini gördükten sonra babasının dışarı çıktığını farketti. Bir süre sonra sokaktan peş peşe silah sesleri yükseldi. Volkan B. sokak ortasında vurularak öldü. Vuran kişi kaçtı. Bahçelievler Araştırma Büro ekipleri cinayeti Etem Bilent İnal’ın gerçekleştirdiğini belirledi.

Kanser hastası olduğu belirtilen İnal aranırken, öldürdüğü damadı Volkan B.’ın 8’i aile içi şiddet, 5 kasten yaralama ve 7 tehdidin de aralarında bulunduğu emniyette 34 suç kaydı olduğu anlaşıldı.