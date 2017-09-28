Suç makinesi çıktılar

Sultangazi’de 23 Eylül 2017 günü akşam saatlerinde, Orhan Açıkgöz, Azerbaycanlı Ariqmemmedov otoparkta oturuyorlardı. İki beyaz araçla otoparka gelen kişiler peş peşe ateş etti. Açıkgöz ve Ariqmemmedov karşılık verdi. Çatışmada, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu, ateşli silahlar kanununa muhalefet, gasp, tehdit, kumardan 8 suç kaydı bulunan Açıkgöz hayatını kaybederken, Azerbaycanlı Ariqmemmedov ayağından yaralandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden çatışmaya katılanların kimliklerini belirledi. Olayın ise uyuşturucu satan iki çetenin rant kavgasından kaynaklandığı belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından teknik takip çalışmasının ardından saldırganların Silivri Büyüksinekli Köyü’nde bir çiftlik evinde gizlendikleri belirlendi. Cinayet Büro ekipleri, Özel Harekat Timleri desteğinde çiftlik evini bastı.

Cinsel taciz, gasp, yaralama, uyuşturucu bulundurmanın da aralarında bulunduğu 8 suçtan kaydı bulunan 35 yaşındaki Vahap Polat, uyuşturucu, cinsel saldırı, gasp, yaralama, çocuğuna karşı cinsel suçlar ve hırsızlığında aralarında bulunduğu 8 suç kaydı bulunan Agit Kavak (35) 2 uyuşturucu, 4 yaralama olmak üzere toplam 9 suç kaydı olan Mahsum Kavak (23) ve cinsel saldırı, yaralama ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten emniyette kaydı 3 kaydı bulunan Yasin Genç (24) gözaltına alındı.

Operasyonda, polise teslim olmayan ve belinden tabanca çıkartan Agit Kavak kalçasından vurularak yakalandı.

Operasyonda, çiftlik evinde yüklü miktarda para ele geçerken, tabanca ve kovanlar incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.