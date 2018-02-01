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    Suç makinesi Adana kebabı yerken yakalandı

    İHA
    01.02.2018 - 09:16 | Son Güncelleme:

    Adana'da hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapmak, tehdit, basit yaralama gibi 8 ayrı suçtan 35 yıl 11 ay 27 gün hapis cezası alan firari hükümlü Adana kebabı yerken yakayı ele verdi.

    Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aralarında Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye illerinde "gece kıyafet değiştirerek hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapma, tehdit, basit yaralama" gibi 8 suçtan toplam 35 yıl 11 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan Kaplan Gezici'nin (45) Yüreğir ilçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Polis, firari hükümlünün, Adana kebabı yemek için mahallede bir kebapçıya gittiğini belirleyince operasyon düzenledi. Kebap yiyen Gezici, polisi fark edince kaçmak istedi. Polis, firari hükümlüyü kısa süren kovalamanın ardından yakaladı.

    Emniyet'e getirilen hükümlünün, "Beni nasıl yakaladınız, ilk kez saklandığım yerden çıkıp çok sevdiğim Adana kebabını yiyecektim" dediği öğrenildi.
    Hükümlü, işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü. 

    Etiketler: Adana , kebap , hırsızlık , Uyuşturucu , son dakika
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