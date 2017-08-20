Suç makineleri Muğla’da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Emirbeyazıt mahallesindeki bir apartmanda gerçekleşen hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları, parmak izi izleri takip edildi. Şüpheliler Uşak’ta bir evden hırsızlık girişimi esnasında suçüstü yapıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri Uyap projesi üzerinden yaptıkları taramada, N.O.’nun 2 hırsızlık ve 3 uyuşturucu madde suçundan, M.G.’nin 3 hırsızlık, kadınlardan Y.G’nin 19 hırsızlık kaydı, S.Y.’nin 10 hırsızlık kaydı ve G.O.’nun da 38 adet hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu ve aramalarının olduğu ortaya çıktı.

2’si erkek 5 şüphelinin Menteşedeki evden altın, yüzük, küpe, kolye olan set, iki ayrı kolyesi olan etrafı altın kaplamalı inci takı seti, bayan bilekliği, kolyesi yüzüğü olan set, iki ayrı kolyesi olan etrafı altın kaplamalı inci takı seti, 3 adet 21 gramlık altın bilezik, 20 gram civarında üzeri lazer işli altın bilezik, zincir, erkek künyesi, şovalye altın yüzük, bay ve bayan alyans, 4 çeyrek, 4 yarım, 4 cumhuriyet altını, bir Reşat altını, kelepçeli Trabzon altını ve tek taş pırlanta çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrı evden çaldıkları ziynet eşyasının yaklaşık 30 bin lira olduğu açıklandı.

Kadın şüphelilerden S.Y.’nin yapılan üst aramasında hırsızlık amacıyla gittikleri evlerde kapı dilini düşürmekte kullanıldığı değerlendirilen ince bir plastik parça ele geçirildi. Yine şüphelilerin üzerinde ele geçirilen telefonların da HTS kayıtları incelemeye alınacağı öğrenildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan üçü kadın toplam beş kişi adli makamlara sevk edildi.