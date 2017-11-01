Suç işleyen, mülteci statüsünü kaybedecek

AVUSTURYA Devlet Televizyonu ORF’de yer alan bir habere göre, İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, yabancılar yasasının büyük bir kısmının bugünden itibaren uygulanmaya başlanacağını, yasa kapsamındaki bazı düzenlemelerin ise 2018’in ilk yarısında yürürlüğe gireceğini açıkladı. Yasaya göre, ilk olarak sığınmacı başvurusunda bulunan kişilerin yetkilileri yanıltmaya yönelik, geldikleri ülke, ad ve soyadları ile yaşları gibi kimlik bilgileri hakkında yanlış beyanda bulunmaları durumunda 5 bin euroya kadar para cezası verilebilecek.

İKAMETGAH MECBURİYETİ

Yasa, iltica başvurusunda bulunmuş kişilerin güncel ikametgah bildirimini mecburi kılıyor. Sığınmacıların, bulundukları şehir veya eyaletlerde nerede kaldıklarını doğru bir şekilde ibraz etmeleri gerekiyor, yanlış bilgilendirme durumunda 100 ila bin euro para cezası öngörülüyor. Böylece sığınmacıların farklı ülkelere gitmelerinin ya da Avusturya’da kayıt dışı kalmalarının engellenmesi amaçlıyor.

Yasaya göre, iltica başvurusu reddedilmiş, ancak ülkeden ayrılmak istemeyen ya da Avusturya’dan gönderildikten sonra tekrar bu ülkeye girmeye çalışan kişiler 5 bin ila 15 bin euro para cezası veya 6 hafta hapis cezası alacak.

Yeni yasayla iltica başvuruları kabul edilmiş sığınmacılar herhangi bir suçtan hüküm giydikleri takdirde mülteci statüsünü kaybedecek. Yasanın 2018’in Nisan ayında uygulanmaya başlayacak kısmında ise, iltica başvurusunda bulunmuş kişilerin sivil toplum kuruluşlarında toplum yararına çalışmalarına izin verilecek.

Yeni yabancı yasası merkez sağdaki ÖVP’den İçişleri Bakanı olan Wolfgang Sobotka tarafından mart ayında gündeme alındığında tartışmalara neden olmuştu. Sivil toplum örgütleri, yasanın uluslararası insan hakları sözleşmelerine aykırı olduğunu ileri sürüyor. Koalisyon hükümetini oluşturan SPÖ ve ÖVP tarafından Meclise getirilen yasa tasarısı, muhalefet partisi Team Stronach’ın desteğiyle yasalaşmıştı.