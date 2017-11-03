'Suç buysa suç ortağı değilim'

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun cezaevinde yazdığı kitabı raflarda yerini aldı. Cezaevinde yazdığı ve gelirinin tamamı gazetecilik stajı yapan öğrencilere bağışlanacak kitapta Berberoğlu, birbirinden ilginç anılar ve gözlemlerle MİT TIR'ları haberine ilişkin dava sürecini anlattı.

KENDİSİNİ ANLATMAYI DENEDİ



Yaklaşık beş ay önce tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevi'ne konulan Berberoğlu'nun "Siz Yürürken, Ben Yatarken" adlı kitabı, Halk Yayınları'ndan çıktı. Hürriyet Gazetesi'nden Latif Demirci'nin çizdiği karikatürün kapağını süslediği kitap, Berberoğlu'nun deyimiyle "kendisini anlatma deneyimi...''



344 sayfadan oluşan kitap, cezaevinde kaleme alınmış olmasına rağmen, içeriden çok dışarıyı anlatıyor. Berberoğlu, kitabı neden kaleme aldığını ve neden bu ismi seçtiğini ise şu sözlerle ifade ediyor:

"İçeriye düştüğüm gece bir karar aldım. İlk andan itibaren not tuttum. Kendimi disiplin altına alabilmek amacıyla ilk bölümün notlarını Adalet Yürüyüşü süresiyle sınırladım. Adına da 'Siz Yürürken' dedim. Baktım ki; kalemim durmuyor, devam ettim ve 'Ben Yatarken' bölümünü yazdım. Siyasetsiz olmazdı doğaldır ki; 'Yazı - Yorum' bölümü de böyle doğdu."



"SUÇ BUYSA ORTAĞI DEĞİLİM"



Tutuklanmasına yol açan ve Cumhuriyet'te yayınlanan MİT TIR'ları haberine ilişkin dava sürecini de akıcı bir dille anlatan Berberoğlu, "MİT TIR'larını durdurma emri veren hakim, savcıları tanımam... Durduran jandarma ve polisi de öyle... Eğer suç buysa, asla suç ortağı değilim" diyor.

AKİT YAZARINA HACİZ



Berberoğlu, medya dünyasına ilişkin çok sayıda anıya da yer verdiği kitabında, Akit Gazetesi Yazarı Hasan Karakaya'nın evinin haczedilmesini nasıl durdurduklarını da anlatıyor. Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök ile Karakaya'nın evinin haczedilmesini engellediklerini belirten Berberoğlu, Akit'in kendisine yönelik nefret suçu içeren ifadelerini de tarihe not olarak düşüyor.



"FETÖ'DEN DERS ALINDI MI"



Terör örgütü FETÖ'nün serpilip gelişmesine ilişkin süreçleri kitabında aktaran Berberoğlu, "FETÖ'den yeterince ders çıkardık mı? Devleti, orduyu, polisi, adaleti bir başka tarikata teslim etmeyeceğimizden emin miyiz" sorusunu da yöneltiyor.



VEKİLLER İMZALAYACAK



İstinaf Mahkemesinin kararına rağmen tutukluluğu devam eden Berberoğlu'nun kitabı 'Siz Yürürken, Ben Yatarken’i, CHP'nin gazeteci vekilleri, TÜYAP Kitap Fuarında imzalayacak. 11 Kasım günü saat 14.00'daki imza gününe Tuncay Özkan, Atilla Sertel, Barış Yarkadaş, Eren Erdem, Mustafa Balbay ve Utku Çakırözer katılacak.