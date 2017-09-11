Subay astsubay alımı başvuruları bugün itibariyle sona ulaştı. Subay alımı başvurularını tamamlayan vatandaşlar şimdi de gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdiler. Peki, subay astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SUBAY ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türk Silahlı Kuvvetleri Subay ve Astsubay alımı ilanına başvuru yapacak olan adaylar en geç 11 Eylül 2017 tarihi saat 17:00'a kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, Milli Savunma Bakanlığının internet adresindeki başvuru formunu doldurarak online olarak yapılacaktır. Bunun dışında şahsen, posta yolu ile, dilekçe veya başka yollar ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Buna göre alım faliyeti Eylül ayı ile Kasım ayları arasında yapılacaktır.