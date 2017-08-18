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Şubat'tan beri en düşük seviyede

Hürriyet Haber
18 Ağustos 2017 - 08:09Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 08:09

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 232 bin oldu. Beklenti ise 240 bin olarak belirlenmişti.

ABD'de işsizlik maaşı için başvuranların sayısı Şubat'tan beri en düşük seviyeye geriledi. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 6-12 Ağustos haftasında 12 bin azalarak 232 bin oldu.

Devam eden işsizlik maaşı başvuruları 5 Ağustos'ta sona eren haftada 3 bin azalarak 1.953 milyon oldu. Daha az volatil olan 4 haftalık ortalama başvurular ise 241 binden 240 bin 500'e geriledi. Geçen hafta 244 bin olarak açıklanan veri ise revize edilmedi.

Düşük ücretlere rağmen güçlü istihdam piyasası, tüketici harcamalarını ve genel olarak ekonomik büyümeyi destekliyor.

Etiketler: işsizlik maaşı , işsizlik maaşı başvuruları , abd işsizlik maaşı
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