Şubat'tan beri en düşük seviyede

ABD'de işsizlik maaşı için başvuranların sayısı Şubat'tan beri en düşük seviyeye geriledi. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 6-12 Ağustos haftasında 12 bin azalarak 232 bin oldu.

Devam eden işsizlik maaşı başvuruları 5 Ağustos'ta sona eren haftada 3 bin azalarak 1.953 milyon oldu. Daha az volatil olan 4 haftalık ortalama başvurular ise 241 binden 240 bin 500'e geriledi. Geçen hafta 244 bin olarak açıklanan veri ise revize edilmedi.

Düşük ücretlere rağmen güçlü istihdam piyasası, tüketici harcamalarını ve genel olarak ekonomik büyümeyi destekliyor.