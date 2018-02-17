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    Şubatta deniz keyfi: Akın ettiler

    AA
    17.02.2018 - 19:42 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler, şubat ayında deniz keyfini kaçırmadı.

    Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Bodrum'da bazı vatandaşlar, Kumbahçe başta olmak üzere, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Denize girenlerin yanı sıra sahilde çocuklarıyla vakit geçirenler ve güneşlenenler de oldu.

    SAHİLDE PROVA YAPIYORUM

    Sıcak havanın tadını çıkaran sakinlerden sinema ve tiyatro oyuncusu Mihriban Er, AA muhabirine, Bodrum'da yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Bodrum'un iklimini çok beğendiğini belirten Er, "Şubatta olmamıza rağmen, çok güzel bir gün yaşıyoruz. Sahilde prova yapıyorum. Bodrum'da şehir tiyatrosu kuruldu. Bodrum'un iklimine ve bitki örtüsüne aşığım." dedi.

    FRANSA'DAN GELDİ

    Ailesiyle Fransa'dan tatil için ilçeye gelen Nicolas Leveneur da, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımla sahilde keyifli bir gün yaşıyoruz. Bodrum'da muhteşem bir hava var." diye konuştu. 

    Etiketler: Muğla , deniz , sıcak hava , son dakika
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