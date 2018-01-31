Bu konserler şubat ayı boyunca içinizi ısıtacak

İstanbul konserleri

İstanbul konserleri kapsamında, efsane şarkıları ile dünden bugüne müziğimize damgasını vuran Selami Şahin, 2 Şubat’ta Jolly Joker Vadistanbul’da sahne alacak.

Dillerden düşmeyen şarkılarını yeni versiyonlarıyla yorumladığı yeni albümü Koyu Antoloji ile büyük ilgi gören Teoman, 3 Şubat’ta aynı mekânda hayranlarıyla buluşacak.

Ozan Çolakoğlu’nun yeni projesi olan konser konseptinde Gülşen, Yıldız Tilbe ve Edis’in de yer alacağı “Ozan Çolakoğlu Orkestrası ve Konukları”, 7 Şubat’ta Vadistanbul’da tam bir müzik şöleni yaşatacak.

9 Şubat’ta ise aynı mekanda sahne bu kez Berkay’ın. Yıldız Tilbe ise 10 Şubat’ta Jolly Joker İstanbul'da sevilen şarkılarını söyleyecek.

Jolly Joker Beyoğlu’nda ise 2 Şubat’ta pop müzik listelerinde üst sıralarda yer alan İrem Derici, 3 Şubat’ta büyüleyici sesiyle Cem Adrian müzikseverlerle buluşuyor.

Aynı sahnede 9 Şubat’ta gençlerin gözdesi Tan Taşçı, 10 Şubat’ta romantik şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine seslenen ünlü sanatçı Yaşar sahne alacak.

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Bursa konserleri

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sahnede Ziynet Sali var. Jolly Joker Bursa’da, bu özel gün öncesinde de romantik ve eğlence dolu konserler gerçekleşecek…

Sahne performansı ve farklı müzik türlerinden oluşan geniş repertuvarı ile büyük ilgi gören Berkay, 2 Şubat’ta hayranlarıyla buluşuyor.

3 Şubat’ta ise sırada romantik şarkıların usta yorumcusu Yaşar var. Onun ardından 9 Şubat’ta sahneyi bir başka romantik ses, aşk şarkılarının usta yorumcusu Halil Sezai devralacak.

10 Şubat’ta ise sevilen sanatçı Koray Avcı, Jolly Joker Bursa’da olacak.

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Antalya konserleri

Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını, sıcacık şehrimizle buluşturan konserler, Jolly Joker Antalya’da! 3 Şubat’ta Berkay’ın, 9 Şubat’ta Ümit Yaşar’ın konser vereceği mekânda, 10 Şubat’ta ise sahne, 7’den 70’e büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan Levent Yüksel’in.

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