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    Suavi ve ailesi şehir magandalarının saldırısına uğradı!

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 22:39Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 22:40

    Sanatçı Suavi aracıyla Balıkesir-İstanbul yolunda ailesiyle birlikte yolculuk ederken, şehir magandalarının saldırısına uğradı.

    Sözcü'de yer alan habere göre Sanatçı Suavi, yaşanılan olayı şu sözlerle anlattı;

    “Balıkesir-İstanbul yolunda aracımla ailemle birlikte yol alırken nizami bir sollamada arkadaki araç selektör yaptı. Sağa geçip pencereden ellerimi dışarı çıkarıp buyur geç işareti yaptım. Ama bunların derdi sanırım başka bir şeydi. Yolda bir buçuk dakika kadar filmlerdeki gibi o araç bizi sıkıştırmaya şarampole yuvarlamaya, hızla giden araçların arasına atmaya çalıştı. Araçta 3 kişiydiler… Sağ tarafımıza gelip küfürler ettiler. Biz yine kaçmaya çalıştık. Yolumuzu kesip durdurmaya çalıştılar refleksle aracın sağından kaçtım. Sol tarafıma girdiler sert bir cisim patlattılar. Olaylar bittiğinde sakinleştiğimizde aracıma sonradan baktığımda sol yan tarafta cama bir şey olmamış ama atılan cisim metali göçertmiş…

    Hızla uzaklaştılar daha sonra ama plakayı almıştık. Kemalpaşa Merkez Jandarma Karakolu’na gidip ifade verdim. Daha sonra savcılık devreye girip aracın yakalanması için talimat verdi.

    “BU YAŞANILANLAR BANA PLANLI BİR ŞEY GİBİ GELİYOR”

    Bu yaşanılanlar bana planlı bir şey gibi geliyor, tecrübelerim onu gösteriyor. Ben son derece sakin ve dikkatli bir sürücüyümdür. Dediğim gibi bunların derdi başka bir şeydi…”

    Sanatçı Suavi’nin eşi Gönül Saygan sosyal medyadan yaşanılan korkunç dakikaları paylaştı…

    Suavi ve ailesi şehir magandalarının saldırısına uğradı

    Suavi ve ailesi şehir magandalarının saldırısına uğradı

    Etiketler: Suavi , Gönül Saygan , trafik
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