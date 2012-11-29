SUALTI DÜNYASINI KEŞFET!

Sualtı dünyasını yakından keşfetme ve belgesellerde gördüğün bu rengarenk yaşamı bire bir tanımaheyecanına var mısın? Florya’da bulunan dünyanın en büyük tematik akvaryumu İstanbul Akvaryum biletleri, www.yakala.co ’ya özel indirimlerle öğrenciler için 15 TL; yetişkinler için 19 TL!

Birbirinden güzel toplam 16 adet tema ve bin metrekarelik yağmur ormanı!

Florya’da bulunan İstanbul Akvaryum, sualtı dünyası meraklıları ve İstanbul için “ilk”lerle ve “en”lerle bambaşka bir proje... Seni, varlığından bile haberdar olamadığın on binlerce çeşit deniz ve kara canlı türleriyle tanıştıracak bu tematik akvaryumu gözlerine inanamayarak gezecek, sualtı dünyasında keşfe dalacaksın. Birbirinden güzel toplam 16 adet tema ve bin metrekarelik yağmur ormanından oluşan güzergahta yolculuk yapmak seni eğlendirecek ve farklı dünyalara götürecek…

Florya’da ki İstanbul Akvaryum’da Seni Neler Bekliyor?



İstanbul’da bir Amazon yağmur ormanı…

İstanbul Akvaryum'u çok özel kılan bu bölüm seni adeta Amazonlara götürüyor. yakala.co farkıyla Amazon’a da gitmedim demezsin artık. Sıcaklığı, nem oranı, etrafta gördüğün birbirinden güzel canlı çeşidi, küçücük, rengarenk ve zehirli kurbağalar, timsahlar Amazon’un atmosferini yansıtıyor.



Batık gemi…

Çocukların en çok eğlendiği ve ayrılmak istemedikleri yerlerden biri de batık gemi… Bir geminin içinde, dümeni çevirirken kendini hayal edebiliyor musun? İşte orada gerçekleştirebileceklerinden bir tanesi daha, mors alfabesi ile arkadaşlarına mesaj gönderebilirsin! Derken bir bakmışsın su seviyesi başının hizasına gelmiş ve o da ne? Balıklar hemen yanında mı yüzüyor? Hayır, hayır… Başının üzerinde bir balık var, işte orada! Kim bu deneyimi yaşamak istemez ki?

Geminin belirli kısımlarını incelerken, kaptanlık deneyimi yaşarken, o unutulmaz anlarda çocuklar mutlu olmasın da kim olsun



Amazon Yağmur Ormanı Labirenti'nden Kaçış..

Siz hiç interaktif ayna labirenti gördünüz mü? Ya da şöyle soralım: "Avrupa'nın en büyük interaktif ayna labirentinde Amazon Yağmur Ormanı Labirenti'nden Kaçış deneyimi yaşamaya ne dersiniz?" Bu sayede Amazon'da keşfe çıkabilir, binlerce ağaç ve 200 m2'lik kanopinin canlandırdığı yağmur ormanı teması içinde

Amazon'un kaynağını bulma çabalarıyla pek çok macera yaşayabilirsiniz. Bu maceraya hazır mısınız?



Florya’da bulunan İstanbul Akvaryum, yeni nesil bir akvaryum...

İçerisinde yer alan her birimin yeni bir heyecanı beraberinde getirmesiyle ziyaretçilerine ilginç ve eğlenceli bir deneyim vaat eden İstanbul Akvaryum; hacmi, içerisinde barındırdığı 1.500’den fazla canlı çeşidi ve gezi güzargahındaki aktiviteleriyle dünyanın en büyük tematik akvaryumu olma özelliğine sahip...

İstanbul Akvaryum; Dünya denizlerinde yaşayan balık türlerinin içinde bulunduğu, kendi türündeki akvaryumlarla kıyaslandığında; gezi güzergahı, temalandırma, interaktiflik, yağmur ormanı ve yeni nesil teknolojisiyle dünyanın en yenisi...

Coğrafi bir rotayı takip ederek Karadeniz’den Pasifik’e uzanan toplam 16 tema ve 1 adet yağmur ormanından oluşan güzergahta yolculuk yapmaya hazır mısın?

Rakamlarla İstanbul Akvaryum

• İstanbul Akvaryum’a ait 1200 araçlık, 32 bin metrekarelik otopark alanı var.

• 6000 metrekarelik ziyaretçi alanı hep görmek istediğin yerleri barındırıyor.

• Karadeniz’den başlayıp Pasifik’e uzanan 1,2 kilometre uzunluğundaki çok özel temalardan oluşan gezi güzergahı, sana dünyayı gezmenin mutluluğunu hissettirecek!

• Birbirinden ilginç türlerin bulunduğu yaklaşık 1500 çeşit, toplam 15 bin adet deniz ve kara canlısı ile tanışmanın heyecanı seni ve sevdiklerini bekliyor!

• 2 adet 15 kişilik 6 akslı 5D sinema salonu, 5 ayrı film izleme seçeneği, rüzgar, sis, su gibi efekt sistemi sana sıra dışı deneyimler yaşatacak!

• İstanbul Akvaryum içerisinde 535 metrekarelik alana sahip hediyelik eşya birimini gezebilirsin!

• Gezi güzergahı üzerinde 2 kafe ve 3 kiosktan oluşan dinlenme alanları bulunuyor.

• Belgesellerde görebildiğin canlılar yanı başında olacak!

• Güney amerika’nın en küçük timsah türü olan cüce kaymanlar, 2,5 metrelik anakonda, vatozlar, köpek balıkları, piranalar ve daha birçok değişik deniz ve kara canlısını bir arada görebileceğin tek yer olan Florya’da ki İstanbul Akvaryum’u gezme fırsatı kesinlikle kaçmaz!

İster tek başına ister sevdiklerinle birlikte yaşayacağın bu muhteşem fırsatı kaçırma, www.yakala.co’dan indirimli biletini hemen al!

