Tuvana Büyükçınar Demir’in İstanbul Moda Haftası’nda düzenlediği ve yeni koleksiyonu “The Storyteller”i tanıttığı defilenin after party’si, Binboa Vodka’nın sponsorluğunda SuAda’da gerçekleştirildi.
Naz Elmas, Nurettin Hasman gibi ünlü isimlerin katıldığı gecenin konukları arasında Özge Ulusoy ve yeni sevgilisi Tarhan Telli de vardı.
Supermarket’ten telefon aldılar
BlackBerry’nin beyaz renkteki yeni modeli ‘Torch 9800’, Supermarket’teki salı partisinde tanıtıldı. Sevgililer Günü’nün de kutlandığı partiye katılanlara Torch 9800 hediye edildi. Ajda Pekkan, Ebru Şallı ve Pınar Altuğ gibi ünlü isimlerin çifter çifter aldıkları telefonlarla ayrıldıkları mekân, ilginç tesadüflere de ev sahipliği yaptı. Şimdilerde Gamze Karaman’la aşk yaşayan Önder Bekensir, gecede eski eşi Süreyya Yalçın’la karşılaştı.
SuAda’da parti
Tuvana Büyükçınar Demir’in İstanbul Moda Haftası’nda düzenlediği ve yeni koleksiyonu “The Storyteller”i tanıttığı defilenin after party’si, Binboa Vodka’nın sponsorluğunda SuAda’da gerçekleştirildi.
Naz Elmas, Nurettin Hasman gibi ünlü isimlerin katıldığı gecenin konukları arasında Özge Ulusoy ve yeni sevgilisi Tarhan Telli de vardı.
Supermarket’ten telefon aldılar
BlackBerry’nin beyaz renkteki yeni modeli ‘Torch 9800’, Supermarket’teki salı partisinde tanıtıldı. Sevgililer Günü’nün de kutlandığı partiye katılanlara Torch 9800 hediye edildi. Ajda Pekkan, Ebru Şallı ve Pınar Altuğ gibi ünlü isimlerin çifter çifter aldıkları telefonlarla ayrıldıkları mekân, ilginç tesadüflere de ev sahipliği yaptı. Şimdilerde Gamze Karaman’la aşk yaşayan Önder Bekensir, gecede eski eşi Süreyya Yalçın’la karşılaştı.